Powrót do szkoły: Jakie zasady będą obowiązywać od 1 czerwca uczniów, nauczycieli i rodziców?

Angielskie szkoły zostaną ponownie otwarte już 1 czerwca i ich funkcjonowanie będzie wyglądać zupełnie inaczej niż przed lockdownem. Zobacz, co dokładnie się zmieni dla dzieci, nauczycieli i rodziców.

Od 1 czerwca do szkół w Anglii powrócą dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas pierwszych i szóstych ze szkół podstawowych. Z kolei od 15 czerwca naukę stacjonarną wznowi młodzież z klas 10 i 12 szkół średnich. Jakie zasady będą obowiązywać w palcówkach edukacyjnych od następnego miesiąca?

Podróż do szkoły

Wszystkie dzieci będą proszone o podróżowanie do szkoły w towarzystwie tylko jednego z rodziców i o unikanie transportu publicznego. Dzieci będą zachęcane do przemieszczania się pieszo, rowerem lub samochodem.

Wejście na teren szkoły

Szczegóły będą się różnić w zależności od szkoły, ale Judy Shaw, dyrektorka szkoły w Tuel Lane w Sowerby Bridge w West Yorkshire, powiedziała dziennikowi „The Guardian”, że ​​po lekcjach dzieci będą proszone o zebranie się w wyznaczonych obszarach placu zabaw w grupach liczących do 15 osób, z którymi pozostaną przez cały dzień szkolny. Rozmowy między dziećmi a osobami dorosłymi, czyli głównie nauczycielami, będą musiały odbywać się przy zachowaniu 2-metrowego dystansu społecznego.

Pierwsza grupa wejdzie o 8:30. Dzieci zostaną powitane, a następnie wprowadzone do szkoły. „Pierwszą rzeczą, jaką zrobią dzieci, jest bardzo dokładne umycie rąk” - powiedziała Shaw, która jest byłym prezesem angielskiego związku dyrektorów. Dzieci nie będą mogły wnosić do szkół niczego z domu - dotyczy to również środków ochrony osobistej, toreb szkolnych, piórników, zabawek lub kocyków. Obejmie to nawet najmłodsze dzieci.

Powrót do domu

Godziny odbioru dzieci ze szkoły będą rozłożone w czasie, a każda grupa uczniów zostanie wyprowadzona z terenu przez wyznaczonego nauczyciela. Rodzice i opiekunowie będą mieli obowiązek prać ubrania swoich dzieci pod koniec każdego dnia.