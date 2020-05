Czy rodzice mogą odmówić wysłania dzieci do szkoły w czerwcu?

Fot. Getty

Już w czerwcu większość szkół rozpocznie zajęcia stacjonarne dla dzieci przedszkolnych oraz z klas 1, 6, 10 i 12. W związku z tym wielu Czytelników pyta nas coraz częściej, czy rodzice lub opiekunowie będą mieli prawo odmówić wysłania dziecka z powrotem do szkoły. Zobacz, co na ten temat powiedziało Ministerstwo Edukacji.

Premier Boris Johnson w przemówieniu z 10 maja, gdy ogłosił nowe zasady lockdownu i otwarcie szkół od 1 czerwca, powiedział, że rząd UK „rozważa bardziej rygorystyczne środki” pozwalające skuteczniej egzekwować reguły bezpieczeństwa. Wyższe grzywny mają na celu zapewnienie społeczeństwu ochrony przed osobami, które zdecydują się na złamanie nowych zasad lockdownu. Jedną z nowych zasad ma być otwarcie szkół od czerwca.

Boris Johnson wyjaśnił jednak, że rodzice i opiekunowie nie będą podlegali karze, jeśli zdecydują się nie posłać swoich dzieci z powrotem do szkoły. Premier równocześnie zaznaczył, że rząd zachęca do ponownego puszczenia dzieci na zajęcia stacjonarne. Ministerstwo Edukacji również poinformowało: „Chociaż rodziny, które nie wyślą dzieci do szkoły, nie zostaną ukarane, będą jednocześnie zachęcane do powrotu do placówek”.

Które dzieci NIE powinny wrócić do szkoły już w czerwcu?

Wyjątkiem będą oczywiście dzieci, które z różnych względów zdrowotnych mogą być bardziej narażone na ciężki przebieg choroby w przypadku zakażenia. Do powrotu do szkół nie zachęca się również dzieci, które mają objawy chorobowe lub ktoś z członków ich rodziny ma objawy.

Czy homeschooling to dobre rozwiązanie?

W związku z epidemią i obawami o wczesne posłanie swoich dzieci do szkoły, niektórzy rodzice zaczynają rozważać alternatywne rozwiązania. Podstawową możliwą opcją jest nauczanie domowe, czyli homeschooling.

Portal „EuroNews” przytacza wypowiedź Brytyjki, która z powodu epidemii postanowiła uczyć pięcioro swoich dzieci sama we własnym domu: „Moje dzieci nie wrócą [do szkoły]. Wszyscy już mieli COVID-19 i nadal nie są w 100% zdrowi. Myślę, że najbardziej niepokojącą rzeczą dla nas jest to, że ciągle mówi się nam, że dzieci łagodnie przechodzą chorobę, ale co najmniej dwoje moich dzieci było poważnie chorych. Temperatury powyżej 40 stopni, wymioty i trudności z oddychaniem”.

U Brytyjki i jej męża zdiagnozowano COVID-19 w kwietniu. Choć dzieci już wyzdrowiały, kobieta obawia się posłać je do szkoły, ponieważ nie chce przysparzać dodatkowego stresu nauczycielom i obawia się drugiej fali zachorowań i tego, że jej dzieci zarażą się ponownie. W jej przypadku homeschooling okazał się odpowiednim na tą chwilę rozwiązaniem: „Mogę dostosować moją pracę, aby uwzględnić konieczność prowadzenia szkoły domowej. (…) Jednak wielu rodziców naprawdę nie ma wyboru. My na szczęście mamy” - podsumowała kobieta.

Homeschooling jest specyficzną formą edukacji i nie dla każdego rodzica będzie możliwy do zrealizowania. Przed podjęciem decyzji dobrze jest więc zebrać więcej informacji na ten temat i oszacować swoje własne możliwości czasowe i pedagogiczne.