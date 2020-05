Bunt w Anglii: Nawet 1500 szkół nie zostanie otwartych 1 czerwca. Councile sprzeciwiają się planom rządu

Fot. Getty

Uczniowie około 1500 angielskich szkół podstawowych nie powrócą do placówek edukacyjnych od 1 czerwca. Ma to być efekt zdecydowanego sprzeciwu dużej części councili wobec rządowego planu ponownego otwarcia szkół w Anglii w przyszłym miesiącu.

We wtorek angielskie councile zbuntowały się przeciwko rządowym planom otwarcia szkół od 1 czerwca. W konsekwencji działań podjętych przez radnych, nawet 1500 szkół podstawowych w Anglii może pozostać nadal zamkniętych w przyszłym miesiącu. Jak dotąd w buncie wzięło udział co najmniej 18 councili, które wymusiły na gabinecie Borisa Johnsona, by przyznał, że nie będzie żadnych sankcji dla placówek edukacyjnych, które nie wznowią nauczania stacjonarnego od przyszłego miesiąca.

Wzmożona reakcja sporej części councili nastąpiła po tym, jak coraz więcej środowisk nauczycielskich, a także wielu rodziców, wyrażało swoje zaniepokojenie perspektywą powrotu do szkół. Szczególnie kontrowersyjna wciąż wydaje się kwestia tego, czy dzieci będą w stanie przystosować się do zasad dystansu społecznego, a tym samym - czy wprowadzenie reguł bezpieczeństwa w szkołach jest w ogóle realne.

Kto może podjąć decyzję o otwarciu szkół?

Wiele lokalnych władz w Anglii przyznało, że obawy dotyczące bezpieczeństwa są zrozumiałe i uzasadnione, jednak jak na razie tylko około 18 councili wezwało szkoły do odrzucenia terminu zaproponowanego przez rząd. Ostateczne decyzje dotyczące otwarcia szkół jeszcze nie zapadły, jednak po ostatnich głosach ze strony nauczycielskich związków zawodowych oraz z powodu obaw rodziców, można spodziewać się, że otwarcie przynajniej części szkół zostanie przesunięte. Jak podaje BBC, aż dwie trzecie szkół podstawowych nie ma autonomii w podejmowaniu decyzji w tej kwestii - stąd wsparcie ze strony councili jest aktualnie bardzo istotne.

Przypomnijmy, że dla większości uczniów szkoły zostały zamknięte 20 marca. W zajęciach dydaktycznych mogły jednak uczestniczyć dzieci key workers. Rząd UK ogłosił, że od 1 czerwca wszystkie dzieci z klas pierwszych i szóstych, uczące się w szkołach w Anglii, będą mogły wrócić do nauki stacjonarnej - pod warunkiem, że wskaźniki dotyczące rozwoju epidemii w kraju będą zadowalające. Anglia jest jedynym krajem w Wielkiej Brytanii, w którym już ustalono konkretną datę ponownego otwarcia szkół.

Które szkoły nie zostaną otwarte 1 czerwca?

We wtorek councile w Bury, Liverpool, Hartlepool, Birmingham i Calderdale w West Yorkshire odradził szkołom powrotu do normalnego funkcjonowania 1 czerwca - ich śladem poszły następnie władze lokalne w innych miastach. Również council Solihull, którym kierują konserwatyści, ostrzegł, że niektóre placówki mogą nie być gotowe do przyjęcia uczniów z początkiem czerwca.

Poniżej lista 18 councili, które jak na razie dołączyły do sprzeciwu wobec planów rządu. Councile te reprezentują około 1500 angielskich szkół:

Bury Liverpoo Hartlepool Birmingham Calderdale Wirral Wigan Bradford Leeds Wakefield Rochdale Stockport Solihull Slough Essex Brighton & Hove Redbridge (Londyn) Barking & Dagenham (Londyn)

