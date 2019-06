Powrót do PL: Czy trudno jest znaleźć pracę lub przekwalifikować się, stojąc na progu 40 lat?

Powrót do Polski

Wiele osób emigrując do Wielkiej Brytanii, wyjechało z Polski w bardzo młodym wieku - tuż po szkole czy po studiach (lub nawet w trakcie). Po latach przepracowanych w UK i zdobyciu ogromnego doświadczenia, znajdujemy się w zupełnie innym miejscu życia. Zbliżając się do czterdziestki, zastanawiamy się, czy wracając do Polski w tym wieku zdołamy zacząć wszystko od nowa - czy nasze doświadczenie na coś się przyda...?

W internecie można znaleźć wiele opinii na temat tego, czy na współczesnym rynku pracy wiek się liczy, czy może już mniej niż dawniej. Na jednym z fanpage'ów na Facebooku użytkowniczka podzieliła się swoimi wątpliwościami, związanymi z powrotem po latach do Polski i obawą o to, czy znajdzie dobrą pracę mając prawie 40 lat i zero doświadczenia na polskim rynku.

"hej, czy mozecie powiedziec jak wyglada rynek pracy dla osób w wieku 39+? :-) :-) Dodam że nie pracowałem wcześniej w Polsce. Wyjechałam prosto po studiach. Cala swoja kariere zawodowa zaczęłam tutaj w UK. Od 5 lat pracuje w księgowości,wczesniej byly ubezpieczenia :-) Wiem ze wszystko zalezy od doswiadczenia, wykształcenia itd. Ogolnie troche sie boje takiego przeskoku z jednego rynku pracy na drugi.. patrzac na ogloszenia jest ich naprawde sporo w Gdansku wiec raczej z praca nie powinno byc problemu :-) Nie mniej jednak pytanie odnosnie wieku wciąż chodzi mi po glowie. Czy mozecie powiedziec jak to wyglada u was? Jak sie czujecie pracujac w Polsce?? ( podejscie pracodawcy , pracowników itd) Ciekawa jestem waszych opinii :-) Dzieki!"

Pod postem pojawiło się wiele odpowiedzi - dużo z nich było wyrazem podobnych obaw i lęków związanych z powrotem do kraju w wieku 35-40 lat. Jednak niektórzy internauci okazali się mieć nieco mniej zaniepokojone spojrzenie:

- "Moja koleżanka w Polsce w wieku 38 zmieniała pracę i znalazła nową. Doświadczenie też jest ważne. To wspaniały wiek na nowe wyzwania."

- "W Polsce jest teraz dużo rożnego rodzaju projektów unijnych dla ludzi w różnym wieku, dzięki którym można się przekwalifikować, zdobyć nowy zawód. Wiec zawsze jest jakiś plan B."

- "Wiek, przestał się liczyć. Teraz jest popyt na ludzi z międzynarodowym doświadczeniem. Mam zamiar przekwalifikować się mimo 38 lat."

Niektórzy doradzali również, by w tym wieku nie szukać pracy w małych miasteczkach, ponieważ i tak jest tam niewiele ofert - najlepiej szukać w dużych miastach, takich jak Gdańsk, Poznań czy Waszawa. Z kolei inni zwracali uwagę na fakt, że owszem w dużym mieście łatwiej znaleźć pracę mając duże doświadczenie - niezależnie od wieku - jednak należy liczyć się przy tym ze znacznie większymi kosztami utrzymania.

A jakie jest Wasze zdanie - szukaliście pracy w Polsce, będąc w wieku około 35-40 lat? Jak bardzo jest to trudne? A może komuś już się udało i jest zadowolony?