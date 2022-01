PILNE: Premier poinformował, że restrykcje związane z Planem B przestaną obowiązywać. Od kiedy?

W swoim wystąpieniu w Izbie Gmin Boris Johnson poinformował, że obowiązek noszenia maseczek zostanie zniesiony, a od jutra przestanie obowiązywać ten wymóg dla uczniów szkół średnich w klasach. Od przyszłego tygodnia nie będą już obowiązywać pozostałe restrykcje związane z Planem B.

Już w przyszły czwartek zostaną zniesione w Anglii wszystkie obowiązujące w ramach Planu B restrykcje – poinformował Boris Johnson w parlamencie. Nie będzie już wymogu pracy z domu, ani paszportów covidowych przy wejściu np. do klubów nocnych czy na większe wydarzenia zbiorowe.

‘Once regulations lapse, the government will no longer mandate the wearing of face masks anywhere’



Boris Johnson has confirmed that Plan B measures to control the spread of coronavirus in England will be allowed to expire.



Freeview 236, Sky 515, Virgin 626. pic.twitter.com/v8WQ6qN88z