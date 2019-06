Potężny pożar budynku mieszkalnego w Londynie! [wideo]

Fot. YouTube

Wczoraj w godzinach wieczornych w bloku mieszkalnym we wschodnim Londynie wybuchł potężny pożar. Ze wstępnych informacji wynika, że doszczętnie zniszczonych zostało 20 mieszkań, a kolejnych 10 zostało poważnie uszkodzonych na skutek dymu i wysokiej temperatury.

Pożar wybuchł przy ulicy De Pass Gardens w dzielnicy Barking, we wschodnim Londynie. Wezwana na miejsce London Fire Brigade walczyła z potężnym ogniem, który objął 20 mieszkań i który zagrażał sąsiednim budynkom. Świadkowie wspominali, że sześciopiętrowy budynek mieszkalny wyglądał jak gigantyczna pochodnia.

Według London Ambulance Service, która pojawiła się na miejscu ok. godz. 16, w wyniku pożaru ucierpiały dwie osoby, które podtruły się tlenkiem węgla. Na ten moment wydaje się jednak, że to jedyne ofiary pożaru i że nikt nie tylko nie zginął w ogniu, ale nawet nie został poważniej ranny. To cud, jeśli zobaczy się skalę pożaru i zniszczenia, jakich ogień dokonał w budynku.

Jak ustalili dziennikarze „London Evening Standard”, budynek Samuel Garside House, usytuowany przy Barking Riverside, to nowoczesny budynek mieszkalny, wzniesiony zaledwie 5 lat temu. Budynek zamieszkiwały zarówno rodziny, jak i emeryci oraz osoby niepełnosprawne.

London Fire Brigade nie jest na razie pewna, co doprowadziło do pożaru. „Przyczyna pożaru jest przedmiotem śledztwa” - czytamy w oświadczeniu LFB.