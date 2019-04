„Dobrego dnia” - Dżihadyści świętują pożar w katedrze Notre Dame w Paryżu

Propagandyści tzw. Państwa Islamskiego nie zrezygnowali z wykorzystania pożaru katedry Notre Dame w Paryżu do własnych celów. W sieci pojawił się plakat przedstawiający płonącą świątynię, opatrzony napisem „Dobrego dnia”.

Wczoraj wieczorem cały świat z przerażeniem obserwował, jak płomienie niszczą kolejne fragmenty katedry Notre Dame w Paryżu – bezcennego zabytku, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, odwiedzanego rokrocznie przez blisko 14 mln ludzi. Tymczasem dżihadyści ISIS nie omieszkali wykorzystać tragicznego pożaru do szerzenia swojej propagandy i jeszcze późnym wieczorem zamieścili w internecie plakat wychwalający katastrofę.

„Jej konstrukcja rozpoczęła się w 1163 r i skończyła w 1345 r. Najwyższy czas, by powiedzieć do widzenia waszemu wymownemu politeizmowi” - czytamy na plakacie, opatrzonym dodatkowo hashtagiem „#Bonne Journée” (Dobrego Dnia).

Pożar katedry Notre Dame: „Najgorszego udało się uniknąć”. Prezydent Macron obiecał odbudowę świątyni [galeria]

Przypomnijmy, że ogień pojawił się wczoraj ok. godz. 19 na strychu katedry i w ciągu dwóch godzin nie tylko doprowadził do runięcia iglicy, ale także do zawalenia się dachu świątyni. Akcja gaszenia ogromnego pożaru trwała do wczesnych godzina porannych, a strażakom udało się opanować ogień zanim objął on dwie, najbardziej charakterystyczne, zachodnie wieże.

Prezydent Emmanuel Macron, który pośpieszył na miejsce tragedii jeszcze w trakcie walki strażaków z żywiołem, zapowiedział odbudowę katedry, sprowadzenie w tym celu do Francji najwybitniejszych architektów z całego świata i utworzenie specjalnego funduszu na rzecz rekonstrukcji świątyni. - Notre Dame w Paryżu jest naszą historią, naszą literaturą, naszą wyobraźnią. To miejsce, w którym chroniliśmy się przed epidemiami i wojnami, to miejsce wolności. Ono jest epicentrum naszego życia – podkreślił Macron zwracając się do dziennikarzy.

