Porównanie szczepionek na koronawirusa. Czym się różnią Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca i Moderna

Co łączy, a co odróżnia szczepionki Pfizer/BioNTech, Moderna i Oxford/AstraZeneca?

Wielka Brytania zatwierdziła do użytku już trzy szczepionki na koronawirusa - Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca i Moderna. Czy szczepionki te różnią się czymś między sobą? Jeśli tak, to co to oznacza w praktyce?

Każda z trzech szczepionek przeciw COVID-19 zatwierdzonych do użytku w Wielkiej Brytanii osiągnęła co najmniej 90% skuteczność w ostatniej fazie badań. Jako pierwszy swoje wyniki ogłosił Pfizer/BioNTech. Tydzień później zrobiła to Moderna, a jako ostatnia - jak na razie - została ogłoszona szczepionka Oxford/AstraZeneca.

Porównanie szczepionek na koronawirusa

Oprócz wspólnej dla wszystkich szczepionek wysokiej skuteczności w zapobieganiu zakażeniom nowym koronawirusem, inną łączącą je cechą jest to, że do uzyskania odporności potrzeba dwóch dawek szczepionki. Podanie dwóch dawek jest warunkiem koniecznym uzyskania wysokiej skuteczności. Jednak należy pamiętać, że nawet po dwóch dawkach odporność ta jest tymczasowa - podobnie jak na przykład przy szczepieniach na grypę. Inną ważną cechą wspólną wszystkich trzech szczepionek jest to, że nie powinny jej przyjmować osoby, u których istnieje wysokie ryzyko niepożądanej reakcji alergicznej, niebezpiecznej dla zdrowia lub życia. Jeszcze jedną charakterystyczną cechą wspólną szczepionek jest to, że zostały opracowane i dopuszczone do użytku w stosunkowo krótkim czasie.

Istnieje jednak kilka wyraźnych różnic między wprowadzonymi w UK szczepionkami przeciw COVID-19. Poniżej wymieniamy trzy podstawowe różnice - metodę wytwarzania odporności, warunki transpoartu i przechowywania oraz koszty.

Po pierwsze, różna jest technologia użyta do wytworzenia odporności. Jak czytamy w analizie opublikowanej na łamach Sky News, Oxford/AstraZeneca przemyca gen koronawirusa do ludzkich komórek, aby wytworzyć białko kolczaste - unikalną sygnaturę COVID-19. Na to właśnie białko ludzki układ odpornościowy reaguje wtedy, gdy rzeczywisty koronawirus dostanie się do organizmu. Z kolei zarówno Pfizer/BioNTech, jak i Moderna wykorzystują technologię związaną z mRNA, która wprowadza do organizmu sekwencję przekaźnikową zawierającą instrukcje genetyczne dla własnych komórek zaszczepionej osoby, aby wytworzyć antygeny i wygenerować odpowiedź immunologiczną. Technologia związana z mRNA jest metodą nowatorską przy opracowywaniu szczepionek.

Drugą różnicą - ważną z punktu widzenia praktyki szpitali i gabinetów lekarskich - są warunki transportu i przechowywania szczepionek. Szczepionka Oxford/AstraZeneca może być transportowana i przechowywana w zwykłych lodówkach, ponieważ dla zachowania wszystkich jej właściwości wystarczy temperatura 2-8°C. Szczepionka Oxford musi być też chroniona przed światłem.

Z kolei szczepionka Moderna może być przechowywana w zwykłych lodówkach do 30 dni, a w temperaturze pokojowej do 12 godzin. Do sześciu miesięcy zachowuje swoje właściwości, jeśli jest przechowywana w temperaturze -20°C (czyli w temperaturze, którą osiąga wiele domowych zamrażarek). Najbardziej wymagająca pod względem transportu i przechowywania jest szczepionka Pfizer, która potrzebuje znacznie niższej temperatury (około -70°C), co utrudnia transport i przechowywanie. Aby zaradzić tej „wadzie”, firma Pfizer pakuje swoje szczepionki w specjalne opakowania utrzymujące niską temperaturę i pozwalające przechowywać szczepionki w zwykłych lodówkach do 10 dni.

Trzecią wyraźną różnicą między szczepionkami są koszty. Zdecydowanie najtańsza okazuje się być szczepionka Oxford/AstraZeneca, której koszt za jedną dawkę to nieco ponad 3 funty, według informacji Sky News. Druga w kolejności jest szczepionka Pfizer, która kosztuje 15 funtów za dawkę. Najdroższa jest szczepionka Moderna, której cena to 28 funtów za dawkę. Przypomnijmy, że każda osoba powinna przyjąć dwie dawki szczepionki - zatem w każdym przypadku trzeba zsumować koszt obu dawek. Należy jednak mieć na uwadze, że szczepienia w ramach NHS są darmowe - wszelkie koszty pozostają zatem po stronie rządu.