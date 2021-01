Boris Johnson w BBC: Zaostrzenie restrykcji w Anglii jest możliwe, ale szkoły „bez wątpienia” są bezpieczne

Premier zaapelował do rodziców, by w poniedziałek posłali swoje dzieci do szkół.

Fot. Getty

„Nie mam wątpliwości, że szkoły są bezpieczne” - mówił Boris Johnson w niedzielnej rozmowie w BBC. Ostrzegając przed możliwością zaostrzenia restrykcji, premier radził, by w poniedziałek rodzice normalnie posłali swoje dzieci do szkół.

W niedzielę przed południem, w porannym programie BBC premier Boris Johnson rozmawiał na żywo z Adrew Marrem. Rozmowa dotyczyła bieżących spraw, takich jak kwestia otwarcia szkół, wzrost liczby zakażeń koronawirusem i możliwość zaostrzenia restrykcji.

Szkoły „bez wątpienia” są bezpieczne

W momencie, gdy władze lokalne i związki nauczycielskie wywierają silną presję na rząd, by wszystkie szkoły w Anglii pozostały na razie zamknięte, Boris Johnson mówił w BBC, że edukacja jest priorytetem: „Nie mam wątpliwości, że szkoły są bezpieczne i że edukacja jest priorytetem”. Premier zaapelował do rodziców mieszkających w obszarach, gdzie placówki edukacyjne zostaną otwarte 4 stycznia, by w poniedziałek bez obaw posłali swoje dzieci do szkół: „Korzyści płynące z edukacji są tak ogromne, że przemożnie chcemy, aby nasza młodzież nadal się kształciła”.

Większość szkół podstawowych (primary schools) w Anglii ma zostać otwarta w poniedziałek 4 stycznia. Jednak nie wszystkie primary schools zostaną otwarte już jutro - część szkół podstawowych w Anglii pozostanie zamknięta prawdopodobnie do 18 stycznia. Dotyczy to szkół w rejonach największej liczby zakażeń, czyli wszystkich szkół podstawowych w Londyniei części szkół w południowo-wschodniej Anglii:

Essex : Brentwood; Epping Forest; Castle Point; Basildon; Rochford; Harlow; Chelmsford; Braintree; Maldon; Southend on Sea i Thurrock.

Kent : Dartford; Gravesham; Sevenoaks; Medway; Ashford; Maidstone; Tonbridge i Malling; Tunbridge Wells i Swale.

East Sussex : Hastings i Rother.

Buckinghamshire : Milton Keynes.

Hertfordshire: Watford, Broxbourne, Hertsmere i Three Rivers.

Fragment porannej rozmowy z premierem w BBC. ZOBACZ WIDEO:

Powrót do szkół młodzieży z secondary schools i college’ów w Anglii ma być natomiast rozłożony w czasie. Według aktualnego planu, (który może się jeszcze zmienić), powrót zacznie się 11 stycznia, a zakończy 18 stycznia. Jako pierwsi do szkół średnich powrócą uczniowie z roczników egzaminacyjnych, przygotowujący się do egzaminów na poziomie GCSE i A-level. Boris Johnson nie zagwarantował, że terminy otwarcia szkół nie zostaną znów przesunięte.

Zaostrzenie restrykcji w Anglii jest możliwe

W porannej rozmowie w BBC premier nie wykluczył także dalszych ograniczeń. Premier ostrzegł, że zaostrzenie restrykcji w Anglii jest możliwe, jeśli wskaźniki epidemiologiczne nie zostaną opanowane: „Być może w ciągu najbliższych kilku tygodni będziemy musieli zrobić rzeczy, które mogą być trudniejsze. Jestem z tym w pełni pogodzony. Myślę, że cały kraj jest z tym w pełni pogodzony”.