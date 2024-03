Podróże i turystyka Poród w samolocie Wizz Air podczas lotu do Londynu

W czasie lotu z Ammanu do Londynu Luton na pokładzie samolotu Wizz Air doszło do porodu. Dziecko przyszło na świat dzięki pomocy 28-letniego lekarza, Hassana Khana, który akurat znajdował się wśród pasażerów.

Młody lekarz mówił o „cudownej” chwili, w której pomógł rodzącej kobiecie na pokładzie Wizz Air. Przez poród w samolocie pilot podjął decyzję o awaryjnym lądowaniu. Do zdarzenia doszło w sobotę dwie godziny po starcie z Ammanu w Jordanii.

Poród w samolocie Wizz Air

28-letni Hassan Khan usłyszał w czasie lotu do Londynu wezwanie od załogi samolotu Wizz Air dotyczące obecności lekarza na pokładzie. Na co dzień pracujący w szpitalu Basildon w Essex Hassan zgłosił się do pomocy rodzącej kobiecie.

Hassan powiedział stewardesom, jakiego sprzętu będzie potrzebował, aby pomóc kobiecie podczas porodu. A był to zacisk na pępowinę i stetoskop, jednak niczego takiego w samolocie nie było. Dzięki jego fachowemu wsparciu, 38-latka pochodząca z Jordanii urodziła na pokładzie samolotu zdrową dziewczynkę.

Dziewczynka ta należy teraz do bardzo wyjątkowej grupy dzieci urodzonych “w powietrzu”. Stewardesy powiedziały lekarzowi, że jest ona 75. dzieckiem, które przyszło na świat w czasie komercyjnego lotu.

Potrzebny był tłumacz

38-letnia kobieta rodząca w samolocie nie mówi po angielsku, dlatego oprócz lekarza potrzebny był także tłumacz.

Ze względu na wyjątkową sytuację na pokładzie pilot Wizz Air zdecydował się na lądowanie awaryjne w Brindisi na południu Włoch. Tam też kobietę wraz z noworodkiem zabrano do szpitala.

Doktor Khan, który jest lekarzem od czterech lat, powiedział BBC:

– Właściwie spóźniłem się na swoją zmianę z powodu tego przekierowania lotu, ale na szczęście moi koledzy i koleżanki z pracy byli pod dużym wrażeniem i chcieli usłyszeć coś więcej. Mój konsultant pogratulował mi i powiedział, że wykonałem naprawdę dobrą robotę.

– Ludzie mówili, że to coś cudownego. Zdałem sobie sprawę, jakie to było ważne, gdy miałem szansę to wszystko przetworzyć. Późniejsza informacja od rodziny przebywającej w szpitalu potwierdziła, że ​​stan mamy i dziecka jest dobry, co było dla mnie wielką ulgą – dodał mężczyzna.

Oświadczenie Wizz Air

W spawie porodu głos zabrał także rzecznik Wizz Air:

– Dziecko urodzone w niebie to zawsze wydarzenie podnoszące na duchu. Pracownicy Wizz Air są dobrze przeszkoleni, aby radzić sobie w każdych sytuacjach i byliśmy zachwyceni, że na pokładzie był także lekarz, który pomagał przy porodzie. Samolot został skierowany na lotnisko w Brindisi, gdzie pasażerkę i noworodka odebrały lokalne służby medyczne. Cieszymy się, że zarówno mama, jak i dziecko czują się dobrze, i życzymy im wszystkiego najlepszego.