Popularna w UK sieć piekarni dała wszystkim pracownikom 7 milionów funtów do podziału w ramach „specjalnych podziękowań”

Nie musisz kończyć studiów, by dobrze zarobić w UK! Lista dobrze płatnych zawodów dla osób bez tytuł magistra jest długa. My przedstawiamy listę najpopularniejszych i najciekawszych. 1. Asystent Managera...

Jak wynika z oficjalnych danych przedstawionych przez British Retail Consortium (BRC) sprzedaż detaliczna na terenie Wielkiej Brytanii w 2019 roku spadła o 0.1 procenta. To pierwsza taka sytuacja do......

Jak donosi „The Independent” Izraelczyk usiłował sprzedać swoją trzymiesięczną córeczkę za 18 tysięcy funtów, by spłacić swoje hazardowe długi. Jerozolimskie służby poinformowały, że dziecko znajduje się...

Funt słabnie coraz bardziej. Zobacz, co mówią ekonomiści o kursie brytyjskiej waluty w najbliższym czasie?

Wartość funta brytyjskiego spadła do poziomu najniższego od dwóch lat w stosunku do euro i dolara, co uderzyło nie tylko w mieszkańców Wysp wybierających się na wakacje na kontynent, ale także w codzienne...