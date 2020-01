Living Wage i Minimum Wage - Zobacz, jakie stawki obowiązują w 2020 roku i kogo obejmują poszczególne progi

Od kwietnia stawka minimalna za godzinę pracy pójdzie do góry w UK, jednak jej wysokość wciąż zależy od wieku i statusu edukacyjnego pracownika.

Rząd Borisa Johnsona zapowiedział, że stawka minimalna national living wage wzrośnie w kwietniu 2020 roku aż o 6,2 proc. W Wielkiej Brytanii obowiązuje jednak kilka minimalnych stawek godzinowych, które zależą od wieku oraz od tego, czy pracownik wciąż się uczy, czy zakończył już szkolną edukację. Zobacz, komu od kwietnia będzie przysługiwać podwyższona stawka national living wage i czym różni się ona od national minimum wage.

W Wielkiej Brytanii obowiązuje kilka różnych progów płacy minimalnej, a to która stawka przysługuje nam, zależy od naszego wieku oraz od tego, czy posiadamy aktualnie status ucznia. Główną linię podział wyznacza 25. rok życia - osoby, które ukończyły tyle lat otrzymują stawkę minimalną zwaną National Living Wage (NLW). Z kolei osoby poniżej 25. roku życia otrzymują stawkę minimalną, której nazwa to National Minimum Wage (NMW). Obie nazwy oznaczają zatem ustawową płacę minimalną w UK, z tym że obejmują dwie różne kategorie wiekowe.

National Living Wage

Krajowa płaca minimalna National Living Wage jest to prawnie wiążąca minimalna stawka godzinowa dla wszystkich bez wyjątku pracowników w Wielkiej Brytanii, którzy ukończyli 25. rok życia. Do marca 2020 roku obowiązywać będzie stawka w wysokości £8,21, natomiast od kwietnia wejdzie w życie nowa, podwyższona stawka, która wyniesie £8,72 za godzinę. Stawka NLW jest co rok aktualizowana.

National Living Wage a Real Living Wage

National Living Wage nie należy mylić z inną stawką o podobnej nazwie, czyli z Real Living Wage. Real Living Wage (RLW) jest to realne wynagrodzenie, jakie powinien otrzymywać pracownik, by móc się utrzymać. RLW niedawno również zostałą podwyższona i aktualnie wynosi £10,75 za godzinę w Londynie oraz £9,30 za godzinę w pozostałych rejonach UK. RLW jest stawką wykalkulowaną w oparciu o ceny artykułów gospodarstwa domowego i oraz ceny usług.

Real Living Wage różni się od National Living Wage w dwóch podstawowych aspektach:

RLW jest dobrowolna, co oznacza, że pracodawca nie ma obowiązku stosowania się do niej, podczas gdy NLW obowiązuje brytyjskich pracodawców na mocy ustanowionego w UK prawa. RLW jest też oczywiście wyższa niż NLW. Dodatkowo, RLW mogą otrzymywać pracownicy, którzy ukończyli 18 lat, a NLW obowiązuje dopiero od 25. roku życia.

National Minimum Wage

National Minimum Wage (NMW) w UK jest to ustawowa minimalna stawka za godzinę pracy przewidziana dla osób poniżej 25. roku życia. Należy jednak pamiętać, że wysokość NMW zależy od wieku pracownika oraz od tego, czy młoda osoba wciąż uczy się w szkole, czy też nie.

National Minimum Wage zostało podzielone przez ustawodawców na cztery kategorie:

dla osób w wieku 21-24 lata NMW wynosi obecnie 7,70 za godzinę, a od kwietnia będzie to 8,20

dla osób w wieku 18-20 lat NMW wynosi obecnie 6,15, a od kwietnia będzie to 6,45

dla osób poniżej 18. roku życia, które nie posiadają statusu ucznia, MNW aktualnie wynosi 4,35, a od kwietnia będzie to 4,55

dla osób poniżej 25. roku życia, które posiadają status ucznia, NMW obecnie wynosi 3,90, a od kwietnia będzie to 4,15.

