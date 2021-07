Ponad sześć milionów unijnych imigrantów aplikowało o settled status w ramach EUSS

Liczba osób aplikujących w ramach programu osiedleńczego EU Settlement Scheme, umożliwiającego pozostanie w Wielkiej Brytanii po Brexicie przekroczyła 6 milionów, jak wynika z oficjalnych wyliczeń.

W piątkowym oświadczeniu wydanym przez brytyjskie Home Office (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) podano, że przed terminem wyznaczonym na 30 czerwca 2021 roku (wydłużonym potem do 1 lipca, o czym przeczytacie poniżej) swoje aplikacje o przyznanie settled status złożyło 6,02 miliona osób. W ostatnim miesiącu liczba wniosków sięgnęła 400 tysięcy. "Posiadanie ponad 6 milionów wniosków w ramach programu to bezprecedensowe osiągnięcie i cieszę się, że zabezpieczyliśmy prawa tak wielu obywateli UE - naszych przyjaciół, sąsiadów i członków rodzin" - komentowała brytyjska minister spraw wewnętrznych, Priti Patel.

Jaka ilość unijnych imigrantów w UK aplikowała o settled status?

Dodajmy, że na ostatniej prostej, w ostatnim dniu obowiązywania programu osiedleńczego do uregulowania swojego statusu przystąpiło ponad 50 000 obywateli krajów UE. System był przez cały dzień tak przeładowany, że Home Office zdecydowało się nawet wydłużyć termin przyjmowania wniosków do 1 lipca do godziny 9. Podobne zainteresowanie programem miało miejsce jeszcze tylko w dniu 31 grudnia zeszłego roku (w ostatni dzień obowiązywania okresu przejściowego), gdy podanie o uregulowanie statusu w UK złożyło 58 000 ludzi. Natomiast średnia z ostatniego miesiąca wynosiła 10 000 – 12 000 wniosków dziennie.

Dodajmy, że Home Office poinformowało, że 570 000 osób, które po złożeniu swojej aplikacji w terminie nadal oczekuje na rozpatrzenie wniosku, będzie mogło liczyć na ochronę swoich praw podczas pobytu na Wyspie. Przynajmniej do momentu, gdy w ich sprawie zostanie wydana decyzja w ich sprawie.

Ilu Polaków nie złożyło aplikacji w ramach EUSS?

Ilu Polaków nie zdążyło złożyć swojej aplikacji lub tego po prostu nie zrobiło? Według specjalistów z East European Resource Centre wśród osób, które po 1 lipca 2021 mogą zostać na przysłowiowym lodzie może być aż 45 tysięcy Polek i Polaków, a więc liczba odpowiadająca populacji niewielkiego miasta.

Przypomnijmy, program EUSS został uruchomiony w marcu 2019 roku, jak część brytyjskie polityki wobec emigrantów po Brexicie. Jednym z głównym skutków opuszczenie struktur unijnych przez UK było zniesienie swobody przemieszczania się wynikające z przynależności do Wspólnoty.