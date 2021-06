Settled status: Obywatele UE dostaną dodatkowe 28 dni na złożenie wniosku? Home Office będzie wysyłać ponaglenia

Fot. Getty

Obywatele UE, którzy spóźnią się z aplikacją o settled status, otrzymają formalne ostrzeżenie, ponaglające do złożenia wniosku o status zasiedlenia w UK w terminie 28 dni. Czyje wnioski będą miały szansę na pozytywne rozpatrzenie, jeśli zostaną złożone po 30 czerwca 2021?

Na złożenie wniosku o settled status zostało już bardzo mało czasu, ponieważ termin aplikacji mija 30 czerwca 2021 roku. W związku z tym, że dziesiątki tysięcy obywateli UE mieszkających i pracujących na Wyspach, wciąż nie złożyło wniosku, niebawem mogą oni stracić swoje dotychczasowe prawa do życia i pracy w UK. Ponadto, Home Office zapewnia, że nie przedłuży terminu na składanie wniosków o settled status.

Dla kogo dodatkowe 28 dni na aplikowanie o settled status?

Jak jednak informuje BBC, Home Office zdecydowało, że osobom, które nie złożą wniosku o settled status do 30 czerwca, będzie wysyłać formalne ostrzeżenia, ponaglające do aplikowania o status imigracyjny w UK w terminie 28 dni. Brak aplikacji poskutkuje utratą dotychczasowych praw, w tym prawa do pracy, opieki zdrowotnej czy mieszkania w Wielkiej Brytanii - bez odpowiedniej wizy lub innego stosownego dokumentu.

Minister ds. imigracji, Kevin Foster, powiedział, że wszystkie spóźnione wnioski zostaną rozpatrzone, jeśli istnieją uzasadnione powody do przekroczenia terminu ubiegania się o status osoby osiedlonej. Jakie powody mogą być brane pod uwagę? Przywoływani przez dziennik „The Guardian” brytyjscy urzędnicy twierdzą, że rozsądne podstawy spóźnienia z aplikacją o settled status zostały celowo ustalone bardzo szeroko - tak, aby mogły objąć jak najwięcej osób. Nie jest jasne, co się stanie, gdy dana osoba nie złoży aplikacji po dodatkowy 28 dniach, jednak poszczególne przypadki powinny być rozpatrywane indywidualnie i najważniejsze jest posiadanie odpowiedniego uzasadnienia dotyczącego swojej sytuacji.

Należy jednak pamiętać, że termin aplikowania o settled status nie zostanie wydłużony i nie jest jasne, jakie powody będą dla Home Office wystarczające, by usprawiedliwić ewentualne spóźnienie - dlatego lepiej aplikować o settled status w terminie, czyli do 30 czerwca 2021.

Minister ds. imigracji, Kevin Foster, wykluczył przedłużenie terminu, pomimo ogromnego wzrostu liczby wniosków, wpływających codziennie do Home Office: „Mówiąc prościej, wydłużenie terminu nie jest rozwiązaniem pozwalającym dotrzeć do tych osób, które jeszcze nie złożyły wniosku” - mówił minister cytowany przez dziennik „The Guardian”. Z drugiej strony, minister zapewnił, że obywatele UE, którzy spóźnią się ze złożeniem wniosku o settled status w terminie 30 czerwca 2021, nie zostaną z dnia na dzień odciąci od świadczeń socjalnych - jeśli takowe pobierają. Home Office zamierza podejść do sprawy zasiłków elastycznie.