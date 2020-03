Ponad 1 mln podpisów pod PETYCJĄ ws. wprowadzenia priorytetowych testów na obecność koronawirusa dla pracowników NHS!

Fot. Change.org

Pod utworzoną przez Rebeccę McCauley PETYCJĄ ws. wprowadzenia priorytetowych testów na obecność koronawirusa dla pracowników NHS, podpisało się już w UK ponad 1 mln ludzi! Testy mają zwiększyć bezpieczeństwo personelu medycznego, a co za tym idzie pacjentów szpitali.

Rebecca McCauley utworzyła petycję na stronie Change.org po tym, jak pewnego poranka obudziła się z lekkim kaszlem. Młoda lekarka natychmiast zaczęła odczuwać dylemat, czy powinna się teraz odizolować, czy pójść do pracy do szpitala i wspomóc w walce z pandemią swoich i tak przeciążonych do granic możliwości kolegów – pracowników NHS. W związku z powyższym dylematem McCauley utworzyła petycję skierowaną do ministra zdrowia Matta Hancocka z prośbą o bezwzględne wprowadzenie priorytetowych testów na obecność koronawirusa dla pracowników NHS, które pomogą im bezpiecznie leczyć pacjentów znajdujących się w szpitalach.

„Mam dylemat

Mam kaszel.

Jestem młodszym lekarzem, obecnie pracującym na oddziale ratunkowym. Mój kaszel jest niewielki i jest marzec, więc w tym czasie o kaszel nie trudno... ale skąd mam wiedzieć, że to nie jest COVID-19? Prawda jest taka, że nie mogę tego wiedzieć.

Więc teraz muszę sobie zadać pytanie... czy mam pozostać bez pracy przez 7 dni, uszczuplając personel i jeszcze bardziej obciążając i tak już przeciążony NHS, kiedy istnieje prawdopodobieństwo, że tak naprawdę nie mam COVID-19?

ALBO czy mam iść do pracy z moim niewielkim kaszlem (jak normalnie bym zrobiła) i zaryzykować rozniesienie COVID-19 na wszystkich chorych pacjentów, których widzę na co dzień?

Ten sam dylemat dotyczy WSZYSTKICH pracowników NHS, w tym osoby sprzątające (które są w tym wszystkim są niezauważanymi bohaterami!). Obecnie testy przeprowadzane są tylko u pacjentów wymagających przyjęcia do szpitala. Wirus powoduje delikatne objawy u większości osób, a stosunkowo młody i zdrowy personel szpitala prawdopodobnie zalicza się do tej właśnie kategorii. Ale problem polega na tym, że leczeni pacjenci nie są zdrowi, są słabi i wrażliwi. Zadajcie sobie to pytanie - jeśli wasz ukochany potrzebowałby opieki szpitalnej z powodu stanu niezwiązanego z Covid-19, to czy chcielibyście, aby leczył go personel, który może być zainfekowany wirusem?

CHCEMY pozostać w pracy. Jesteśmy Waszą Narodową Służbą Zdrowia. Jesteśmy dumni, że możemy służyć, ale potrzebujemy tu trochę zdrowego rozsądku.

Składam petycję o ustanowienie priorytetu w testowaniu personelu NHS ... tak, aby ci, którzy muszą trzymać się z daleka, robili to z czystym sumieniem, i tak samo ci, którzy mogą pracować, też robili to z czystym sumieniem” - czytamy w petycji.

