Koronawirus w UK: Pierwsze aresztowanie z powodu złamania kwarantanny

Fot. Getty

Policja na Wyspach Brytyjskich po raz pierwszy użyła nowych uprawnień, które otrzymała na czas pandemii nowego koronawirusa. Na Isle of Man aresztowano mężczyznę, ponieważ nie zastosował się do nakazu samoizolacji.

We wtorek Isle of Man przyjęła wprowadzone w całej Wielkiej Brytanii nowe przepisy dotyczące sytuacji nadzwyczajnych. Zgodnie z tymi przepisami, osoby nowo przybyłe na Wyspę są zobowiązane do poddania się 14-dniowej kwarantannie. Osoby, które złamią nowe przepisy dotyczące kwarantanny, mogą zostać ukarane grzywną w wysokości nawet 10 000 funtów, a także mogą zostać pozbawione wolności na trzy miesiące - poinformowało brytyjskie ministerstwo.

BBC podaje, że dziś policja po raz pierwszy zastosowała w praktyce swoje uprawnienia nadane jej przez nowe przepisy. Na wyspie Isle of Man aresztowano 26-letniego mężczyznę, który złamał zasady kwarantanny. Poinformowano, że mężczyznę umieszczono „w specjalnie oczyszczonym” obszarze „przeznaczony dla tych, którzy powinni się izolować” w centrali policji w Douglas.

Rzecznik policji wezwał wszystkich do przestrzegania wytycznych rządowych dotyczących izolacji i oraz zaapelował, aby „myśleć o bezpieczeństwie społeczności”: „Jest to sytuacja ciągle ewoluująca i ważne jest, abyśmy działali w najlepszym interesie zapewnienia bezpieczeństwa” - dodał.

Na Wyspie pierwszy potwierdzony przypadek zarażenia nowym koronawirusem odnotowano w czwartek.

