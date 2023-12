Kryzys w UK Pomoc finansowa w ogrzaniu domu w zimie. Kto i ile może dostać?

Wraz z nadejściem niskich temperatur, mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą się ubiegać o dofinansowanie w celu należytego ogrzania swoich mieszkań. Kto i ile może dostać? Poniżej prezentujemy wszelkie rządowe programy, które pomogą przetrwać zimę na Wyspach.

Pomoc w kryzysie kosztów utrzymania

To kolejna zima, którą przeżyjemy w UK pod znakiem kryzysu kosztów życia. Utrzymująca się, choć już coraz niższa inflacja, rozciąga nasze domowe budżety do granic możliwości. A pierwsze niskie temperatury i mrozy na Wyspach nie napawają optymizmem. W utrzymaniu ciepła w naszych domach w miesiącach zimowych z pewnością pomoże obniżenie od 1 października górnego limitu cen energii. Typowy rachunek za energię dla gospodarstwa domowego został zmniejszony do 1923 funtów, z wcześniejszych 2074 funtów. Ale to wciąż kwota o ponad 50 proc. wyższa niż kwoty za energię, jakie musieliśmy pokrywać przed wybuchem kryzysu kosztów życia.

Rząd przygotował na tę zimę kilka programów pomocowych, z których będzie można skorzystać w celu opłacenia rachunków za energię. Prezentujemy je poniżej.

Świadczenie Cold Winter Payment

Świadczenie Cold Winter Payment przyznawane jest osobom osiągającym niskie dochody i/lub pobierającym niektóre zasiłki. Pomoc finansową mogą otrzymać osoby korzystające jednocześnie z jednego z następujących świadczeń: Pension Credit, Income Support, Income-based Jobseeker’s Allowance, Income-related Employment and Support Allowance, Universal Credit i Support for Mortgage Interest. Wysokość Cold Weather Payment ustanowiona została na poziomie 25 funtów. Natomiast pieniądze będą przyznawane każdorazowo, gdy temperatura powietrza spadnie do 0 st. C lub poniżej przez siedem dni z rzędu. Świadczenie Cold Weather Payment obowiązuje w okresie od 1 listopada do 31 marca następnego roku, a zatem w miesiącach stricte zimowych.

W Szkocji mieszkańcy nie mogą się ubiegać o Cold Weather Payment. Zamiast tego dla osób kwalifikujących się dostępna jest pomoc w ramach Winter Heating Payment. W wysokości 55,05 funta. Jest to pomoc przyznawana jednorazowo, niezależnie od warunków pogodowych, jakie wystąpią w okresie od 1 listopada do 31 marca.

Świadczenie Winter Fuel Payment

Innego rodzaju świadczeniem jest Winter Fuel Payment. Dodatek ten przysługuje wszystkim osobom urodzonym przed 25 września 1957 r. i pobierającym konkretne świadczenia. Są to: State Pension, Pension Credit, Carers Allowance i Income Support. Kwota, jaką można otrzymać, waha się w granicach 250-600 funtów. Aby jednak z powodzeniem ubiegać się o dodatek Winter Fuel Payment, wnioskodawca musi wykazać, że w okresie kwalifikującym do otrzymania płatności, czyli od 18 do 24 września, mieszkał on w Wielkiej Brytanii przynajmniej jeden dzień.

Świadczenie Warm Home Discount

Dzięki świadczeniu Warm Home Discount, niektóre gospodarstwa domowe mogą w okresie zimowym obniżyć rachunki za energię elektryczną o 150 funtów. Osoby otrzymujące tzw. dodatek gwarantowany (Guarantee Credit) do emerytury, osoby o niskich dochodach lub osoby, które ponoszą wysokie koszty energii, powinny otrzymać pieniądze w ramach Warm Home Discount automatycznie. Ale o pomoc w dogrzaniu mieszkania w ramach tego świadczenia mogą się też ubiegać gospodarstwa domowe, których dochody spadną poniżej określonego progu. Gospodarstwa, które korzystają z Child Tax Credit lub Working Tax Credit.

W programie Warm Home Discount uczestniczą następujący dostawcy energii:

100Green (niegdyś Green Energy UK lub GEUK)

Affect Energy (zobacz Octopus Energy)

Boost

British Gas

Bulb Energy (zobacz Octopus Energy)

Co-op Energy – (zobacz Octopus Energy)

E – znane też jako E (Gas and Electricity)

Ecotricity

E.ON Next

EDF

Good Energy

London Power

Octopus Energy

Outfox the Market

OVO

Rebel Energy

Sainsbury’s Energy

Scottish Gas – (zobacz British Gas)

ScottishPower

Shell Energy Retail

So Energy

Tomato Energy

TruEnergy

Utilita

Utility Warehouse

Należy wiedzieć, że w Szkocji, aby otrzymać świadczenie Warm Home Discount, osoby o niskich dochodach muszą spełnić kryteria określone przez dostawców energii. Do otrzymania pomocy finansowej kwalifikują się także osoby korzystające z liczników przedpłatowych. Tacy odbiorcy energii otrzymują specjalny bon od dostawcy energii elektrycznej. Program Warm Home Discount nie jest natomiast dostępny w Irlandii Północnej.

Osoby, które zostały pominięte w programie Warm Home Discount, a które czują, że kwalifikują się do pomocy, powinny zadzwonić na infolinię pod numer 0800 030 9322. Muszą to jednak zrobić do 29 lutego 2024 r.

Świadczenie Child Winter Heating Payment

Świadczenie Child Winter Heating Payment dostępne jest jedynie w Szkocji i przysługuje rodzinom z dziećmi i młodzieżą do 19. roku życia, które pobierają konkretne zasiłki. Benefity kwalifikujące do Child Winter Heating Payment to Child Disability Payment lub Disability Living Allowance for Children (najwyższe stawki), a także Personal Independence Payment i Adult Disability Payment (podwyższone stawki dziennego zasiłku).

Płatności w ramach Child Winter Heating Payment przyznawane są na dziecko. A nie na gospodarstwo domowe. W przypadku, gdy w domu przebywa więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko, łączne świadczenie jest wyższe.