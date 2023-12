Życie w UK Zmiana dokumentów a status zasiedlenia. Jak zmienić swoje dane w systemie?

Jeśli posiadamy status zasiedlenia (settled lub pre-settled status), jakakolwiek zmiana dokumentów – dowodu, paszportu czy nawet adresu zamieszkania – musi być odnotowana w systemie. Dzięki temu unikniemy problemów, np. przy przekraczaniu granicy.

Co pewien czas musimy wymienić paszport i dowód osobisty, a bywa, że zmiana adresu zamieszkania lub numeru telefonu jest jeszcze częstsza. Jeśli mieszkamy w Wielkiej Brytanii i posiadamy status zasiedlenia, powinniśmy pamiętać o aktualizacji danych w systemie.

Status zasiedlenia i aktualizacja danych

Dopilnowanie tego, aby w systemie imigracyjnym nasze dane były aktualne, jest niezmiernie ważne. W przypadku, gdy zapomnimy o tym, możemy nie załatwić wielu spraw, nie mówiąc już o tym, że przekroczenie granicy okaże się niemożliwe.

Dzięki aktualizacji danych możemy:

– przedstawić dowód na swoje prawa innym (pracodawcom, landlordom, przy przekraczaniu brytyjskiej granicy),

– kontaktować się z UKVI (UK Immigration: ID Check), gdy np. czekamy na decyzję lub zwrot dokumentów,

– podróżujemy z aktualnym dokumentem tożsamości.

Jak zmienić dane?

Jedna użytkowniczek grupy na Facebooku opisała swoją sytuację i zapytała, jak może zaktualizować swoje dane w systemie.

„Wyjechałam do Polski na parę tygodni i zmieniłam paszport. Posiadam status zasiedlenia. Chciałabym wrócić do UK, ale nie wiem, czy powinnam zmienić wcześniej dane w systemie zasiedlenia. Nie wiem też, jak to zrobić.”

Pamiętajmy, że, gdy aplikowaliśmy o status zasiedlenia, korzystaliśmy z aplikacji „UK Immigration: ID Check”, aby zeskanować swój dokument w telefonie. W tym też systemie aktualizujemy swoje dane.

Robimy to przez internet. Musimy wejść na stronę rządową „Update your UK Visas and Immigration account details” i kliknąć przycisk “Start now”. W następnej kolejności przeprowadzona zostanie wstępna weryfikacja naszych danych osobowych. W kolejnym kroku wprowadzamy kod weryfikacyjny, który zostanie do nas wysłany drogą SMS-ową lub mailową. Po tym pojawi się strona, na której dokonamy konkretnych zmian.

W związku z tym powinniśmy wybrać, czy zmieniamy dane kontaktowe czy dane osobowe. Następnie – przy zmianie danych kontaktowych, system zapyta nas, czy zmiana dotyczy numeru telefonu, adresu mailowego czy adresu zamieszkania. Wybieramy konkretną opcję i wprowadzamy zmianę. Po otrzymaniu (na telefon) kodu autoryzacyjnego, wpisujemy go w odpowiednie pole i potwierdzamy przyciskiem „Submit”. Następnie powinniśmy otrzymać potwierdzenie dokonanych zmian.