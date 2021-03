Pomimo zakazu podróży, pojechał do fryzjera do Walii. Wpadł w ręce policji za przekroczenie prędkości…

Fot. Getty

Mieszkaniec Anglii pojechał do fryzjera do Walii, pomimo zakazu przemieszczania się na dużą odległość. Mężczyzna wpadł w ręce policji za… przekroczenie prędkości!

Według aktualnych zasad lockdownu w Anglii salony fryzjerskie są nieczynne, wciąż obowiązuje również zakaz przemieszczania się bez określonego powodu. Wyjście z domu dozwolone jest między innymi w celu zrobienia zakupów żywności i leków, w celu wizyty u lekarza lub w placówce medycznej, w celu zawodowym, edukacyjnym, a także w celu odbycia ćwiczeń fizycznych na świeżym powietrzu.

Powodem tym nie jest podróż do innej części UK w celu skorzystania z usług fryzjerskich. Mimo wszystko, Nie mogąc jednak już dłużej czekać na wizytę u fryzjera, pewien mieszkaniec Anglii zdecydował się na przejażdżkę samochodem do Walii, gdzie salony fryzjerskie od niedawna są otwarte. W Anglii otwarcie salonów fryzjerskich i innych usług non-essential zaplanowano na 12 kwietnia.

Avon & Somerset Police zatrzymała w czwartek kierowcę, ponieważ jechał on autostradą M5 z prędkością 122 mil na godzinę. Mężczyzna zwrócił uwagę policji, ponieważ znacząco przekroczył dozwoloną prędkość. W czasie kontroli nieopatrznie przyznał się, że pojechał z Anglii do Walii do fryzjera.

Do zatrzymania pędzącego pojazdu doszło w okolicy skrzyżowania nr 23 na autostradzie M5. Po wykonaniu standardowego testu 29-latek został aresztowany pod zarzutem prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków.

Officers stopped a car driving at 122mph near J23 of the #M5 yesterday. The occupant was travelling back from Wales after getting a haircut.



A 29-year-old man was arrested on suspicion of driving while unfit through drugs after failing a roadside test.



Enquiries ongoing. pic.twitter.com/L2oNkwgtx8