Boris Johnson zaszczepił się na COVID-19 preparatem Oxford/AstraZeneca. Premier zachęca mieszkańców UK to tego samego

Fot. Getty

Premier Wielkiej Brytanii przyjął szczepionkę Oxford/AstraZeneca. Boris Johnson stwierdził, że „nic nie poczuł” i zachęcił mieszkańców UK, by poszli jego śladem.

W piątek wieczorem Premier UK przyjął pierwszą dawkę szczepionki Oxford/AstraZeneca. Szczepienie premiera odbyło się w szpitalu St Thomas w centrum Londynu, gdzie w ubiegłym roku Boris Johnson był leczony po zakażeniu koronawirusem.

Po szczepieniu premier zapewniał, że wszystko odbyło się bardzo sprawnie i szybko, a ukłucia igły nawet nie poczuł. Pomimo kontrowersji i wątpliwości, jakie na arenie międzynarodowej wywołały niedawne doniesienia na temat domniemanych skutków ubocznych szczepionki Oxford/AstraZeneca. Część krajów tymczasowo zawiesiła podawanie tego preparatu, a część krajów zdecydowała o kontynuowaniu podawania go.

Po swoim pierwszym szczepieniu na koronawirusa Boris Johnson powiedział dziennikarzom: „Dosłownie nic nie czułem. Było bardzo dobrze, bardzo szybko - nie mogę tego zbyt mocno polecić”. Premier zaapelował także do wszystkim mieszkańców UK, by zaszczepili się, gdy tylko zostaną poinformowani, że przypada ich kolejka: „To najlepsza rzecz dla was, najlepsza dla waszej rodziny i dla wszystkich innych” - przekonywał premier UK.