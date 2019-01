Ścigany międzynarodowym listem gończym Robert Z. ZŁAPANY - Polak oszukał HMRC na 17 milionów funtów!

Fot: HMRC

Trzeci z członków polskiego gangu zajmującego się nielegalną produkcją papierosów wreszcie wpadł. Szajka przez kilka lat zajmowała się na Wyspach nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych. Skarb Wielkiej Brytanii stracił na tym nawet 17 milionów funtów!

43-letni Robert Z. został uznany winnym i skazany w maju 2017 roku przez Manchester Crown Court. Wraz z dwójką innych Polaków naraził on brytyjski skarb państwa na wielomilionowe straty. Jak ustalono podczas śledztwa HM Revenue and Customs (HMRC) byli oni częścią gangu, który zajmował się przemycaniem, przetwarzaniem i produkowaniem tytoniu do skręcania papierosów.

Skala procederu została oszacowana nawet na 100 ton surowego tytoniu o łącznej wartości 17 milionów funtów. Kontrabanda przemycana do UK z Polski i Czech służyła do produkcji papierosów w nielegalnych "fabrykach", a następnie była wprowadzana na czarny rynek. W 2013 r. urzędnicy HMRC wykryli podejrzaną działalność na terenie fabryki w Preston, a funkcjonariusze policji dokonali stosownych aresztowań. Następnie, po wykryciu fabryki w Bury, śledczy połączyli fakty i ustalili, że zarówno te, jak i kolejne zakłady produkcyjne, należały do polskiego gangu. Polacy sprowadzali surowe liście tytoniu na przykład w ciężarówkach deklarujących przewóz mebli, a następnie poddawali je obróbce w kilku fabrykach ulokowanych na terenie Anglii, m.in. we wspomnianym Preston i Blackburn w hrabstwie Lancashire, w Bury na terenie Greater Manchester i w Halsted w Essex.

Polska szajka została w sumie skazana na łączny wyrok 16 lat pozbawienia wolności. 8 lat za kratkami miał spędzić właśnie Z., ale jako jedynemu z oskarżonych udało się opuścić Wielka Brytanię jeszcze przed rozpoczęciem procesu. 39-letni Hubert J. i 32-letni Łukasz P. zostali skazani na cztery lata więzienia.

Poszukiwany międzynarodowym listem gończym mężczyzna mieszkający przy Gloucester Road w Blackburn w końcu został zatrzymany. Służby zlokalizowały go w czeskiej Pradze tuż po świętach Bożego Narodzenia, 28 grudnia. Procedury związany z ekstradycją zorganizowano błyskawicznie i już w miniony czwartek, 3 stycznia jego wyrok został potwierdzony w brytyjskim sądzie.

- Nowy rok i nowy początek dla Z. - za kratkami. Będzie tam miał naprawdę mnóstwo czasu na uważne zastanowienie się nad wszelkimi postanowieniami, jakie w 2019 chciałby podjąć - komentował na łamach BBC News, Tony Capon z HM Revenue and Customs. - Tak akcja stanowi kolejny dowód na to, iż ​​HMRC będzie nieustannie ścigać przestępców, którzy próbują oszukiwać nasz system i wymykać się wymiarowi sprawiedliwości.