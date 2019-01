Francuzka mieszkająca w Wielkiej Brytanii ponad 20 lat straciła zasiłek, ponieważ... nie jest Brytyjką

Kobieta, która mieszka w Wielkiej Brytanii niemalże 25 lat straciła swój zasiłek, gdy wyszło na jaw, że nie jest Brytyjką. Francuzka jest wdową i mieszka w Kent.

Kobieta jest wdową i mieszka w Wielkiej Brytanii od 23 lat. W tym czasie zdążyła wychować córkę w Wielkiej Brytanii, ale teraz ma problem z zasiłkiem, który pobierała. Ministerstwo Pracy i Emerytur stwierdziło, że Universal Credit, który pobierała, został jej odebrany, ponieważ wyszło na jaw, że kobieta nie jest Brytyjką, a Francuzką.

Zobaczcie, w jakich rejonach Wielkiej Brytanii płaci się najwyższe rachunki za ogrzewanie

Kobieta na jednym z dokumentów napisała, że jest Francuzką mimo tego, że przez pięć lat twierdziła, że jest Brytyjką. Urzędnicy powiedzieli, że kobieta nie była w stanie udowodnić, że mieszkała nieprzerwanie w Wielkiej Brytanii przez pięć lat, co jest wymagane do pobierania zasiłku.

- Od 20 lat wynajmuję to samo mieszkanie, ale teraz bez zasiłku to się skończy. W tej chwili żyję dzięki pomocy moich przyjaciół. Otrzymuję od nich jedzenie oraz około 20 funtów tygodniowo. Przez cały ten czas miałam swój budżet pod kontrolą, ale w tej chwili na niewiele mnie stać. Wpływa to też na moje zdrowie, ponieważ nie mogę spać martwiąc się o swoją przyszłość - powiedziała kobieta.

Urzędnicy zarzucili jej, że kłamała twierdząc, że jest Brytyjką Jednakże sama zainteresowana zaprzecza, by kiedykolwiek ukrywała swoje pochodzenie.

Brexit: Irlandzki paszport przepustką do UE? Liczba wniosków skoczyła o ponad 50 proc.

"Nigdy czegoś takiego bym nie zrobiła - jestem Francuzką. Jestem też Europejką i nadal jesteśmy w Unii, ponieważ Brexitu jeszcze nie było. Jak to możliwe, że nagle ktoś mi mówi, że nie mogę tu mieszkać".