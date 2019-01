Od DZIŚ działa nowe połączenie lotnicze między Warszawą, a Londynem

W dniu dzisiejszym, przed godziną 8, ze stołecznego lotniska Okęcie wystartował samolot Embraer 190, latający w barwach polskiego LOT`u, inaugurując połączenie na trasie Warszawa-London City.

Z powodu specyfiki brytyjskiego lotniska położonego w dzielnicy Royal Docks, "ze względu na krótki pas startowy i stromy kąt podejścia", jak komentował dyrektor komunikacji korporacyjnej w PLL LOT Adrian Kubicki, tylko kilka rodzajów samolotów pasażerskich może tam lądować. Jednym z nich jest właśnie Embraer 190. - LOT pozyskał cztery tego typu maszyny specjalnie do obsługi połączeń do London City z trzech europejskich stolic: z Warszawy od poniedziałku, a w kolejnych miesiącach także z Budapesztu i z Wilna - dodaje Kubicki.

Każdy Embraer 190 zabierze na pokład 106 pasażerów, którzy mogą podróżować w trzech klasach: biznes, ekonomicznej premium i ekonomicznej. Maksymalny zasięg samolotów wynosi prawie 3,5 tysiąca kilometrów. Odrzutowce wyposażone są w nowoczesne silniki General Electric CF34, które charakteryzują się obniżoną emisją CO2

- London City to najwygodniejsze lotnisko dla pasażerów, którzy chcą dostać się w najkrótszy i najwygodniejszy sposób do biznesowej części miasta. Jestem przekonany, że zostanie ono docenione przez naszych pasażerów, szczególnie z regionu Europy Środkowo-Wschodniej - zaznaczał Kubicki, zwracając uwagę, że londyńskie jest zlokalizowane w taki sposób, że dojazd do biznesowo-finansowego serca Europy bijącego w Londynie jest ułatwiony. Odległość, która dzieli port lotniczy od City jest mniejsza, niż 10 kilometrów.

Według jakiego harmonogramu będą latały Embraery LOT`u? Maszyny będą pokonywać tę trasę dwa raz dziennie we wszystkie dni powszednie (z wyjątkiem niedziel).

Rozkład lotów będzie wyglądał następująco:

codziennie (oprócz niedziel) samoloty wystartują o godz. 7:15 i wylądują o 9:00.

popołudniowa częstotliwość z Warszawy została zaplanowana na 16:15 z przylotem o 18:00 (poza sobotami).

rejsy z LCY zaplanowane są na 9:30 czasu lokalnego z lądowaniem w Warszawie o 13:00 oraz o 18:30 z lądowaniem o 22:00.

- Mamy za sobą długoletnią historię operacji na londyńskim Heathrow z częstotliwością trzech rejsów dziennie, która zostanie utrzymana. Teraz otwieramy nowy rozdział, wprowadzając do oferty dodatkowo dwa rejsy dziennie do London City - podsumowuje Kubicki.