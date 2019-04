Polski policjant z Lincolnshire Police o Brexicie: „W naszej społeczności nie ma miejsca na nienawiść i brak tolerancji”

Polak pracujący w Lincolnshire Police zwrócił się specjalnie do naszych rodaków w nagraniu umieszczonym na You Tube zatytułowanym „Brexit message (Polish)”. Policjant mówi, że „nie wiemy, co jeszcze wydarzy się w związku z Brexitem, jednak zapewnia, że „w naszej społeczności nie ma miejsca na nienawiść i brak tolerancji”.

Brytyjska policja ostrzega mieszkańców Wysp, że wraz z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może dojść w kraju do incydentów wymierzonych przeciwko imigrantom z UE, jak to miało też miejsce po ogłoszeniu wyniku referendum brexitowego w 2016 roku.

Ponad 50 000 imigrantów z UE aplikowało o settled status w pierwszy weekend od uruchomienia systemu

Służby policyjne zapewniają jednak, że są na taką sytuację przygotowane i zależy im na zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom Unii Europejskiej na Wyspach.

W tym kontekście zostało także nagrane wystąpienie polskiego policjanta pracującego w Lincolnshire, który zwrócił się do Polaków mieszkających w hrabstwie:

- Aktualnie ciężko nam przewidzieć, co się stanie i jaki to będzie miało wpływ na hrabstwo Lincolnshire. Razem z naszymi partnerami ciągle rozważamy możliwe rozwiązania i jak możemy wprowadzić jakiekolwiek powstałe zmiany tak płynnie, jak to tylko jest możliwe. Na dzień dzisiejszy w całym kraju nie ma żadnych potwierdzonych informacji o wzroście przestępczości i zamieszek, ale mamy wszystko zaplanowane i jak zareagować na jakiekolwiek problemy, które mogą wystąpić z tego powodu.

- W naszej społeczności nie ma miejsca na nienawiść i brak tolerancji. Zdajemy sobie sprawę, że jakiekolwiek ogólnokrajowe i światowe wydarzenia, mogą spowodować krótkotrwały wzrost przestępczości na tle nienawiści. Nikt nie powinien borykać się z przemocą i zastraszaniem z powodu swojego pochodzenia i teraz jest to ważniejsze niż kiedykolwiek, abyśmy razem stawili czoła temu wrogiemu nastawieniu – powiedział PC Maksymilian Gołębiowski.

Policjant zwrócił się także z prośbą do naszych rodaków, aby zgłaszali funkcjonariuszom (dzwoniąc pod nr tel. 101 lub anonimowo pod nr 0800 555 111) swoje obawy oraz jakiekolwiek incydenty wymierzone przeciwko nim.