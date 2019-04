Ponad 50 000 imigrantów z UE aplikowało o settled status w pierwszy weekend od uruchomienia systemu

Po uruchomieniu systemu EU Settlement Scheme 30 marca w pierwszych dwóch dniach aplikacje o status osoby osiedlonej złożyło ponad 50 000 osób – poinformowało Home Office.

W sobotę 30 marca uruchomiony został program dla imigrantów z UE, w ramach którego mogą aplikować o status osoby osiedlonej gwarantujący im zachowanie swoich obecnych praw po Brexicie. Zainteresowanie było tak duże, że pierwszego dnia doszło do zawieszenia strony w wyniku przeciążenia.

Do końca 2020 roku w systemie będzie musiało zarejestrować się ponad 3 mln imigrantów z UE i nikogo nie dziwi fakt, że wielu z nich chciałoby już mieć tę procedurę za sobą.

W czasie etapów testowych systemu, które trwały od drugiej połowy ubiegłego roku, zarejestrowało się 230 000 osób. Razem z aplikującymi z ubiegłego weekendu daje to sumę 280 000 osób, z których 210 000 status został już potwierdzony.

Nad rozpatrywaniem aplikacji pracuje ponad 1 500 urzędników, jednak w ubiegły weekend na portalach społecznościowych pojawiła się seria skarg w związku z niedziałającym systemem online. Okazało się, że wynikała ona z przeciążenia strony, na którą zalogowała się zbyt duża liczba aplikujących.

Minister Spraw Wewnętrznych, Sajid Javid potwierdził, że aplikacja online będzie dostępna także na iPhone’ach od końcówki tego roku.

- Nasz system EU Settlement Scheme został już uruchomiony i działa. Do tej pory 280 000 obywateli UE zaaplikowało o status osoby osiedlonej i mają już zagwarantowane zachowanie swoich obecnych praw. Z przyjemnością chciałbym poinformować także, że firma Apple udostępni na swoich sprzętach także aplikację online do ubiegania się o settled status do końca tego roku – powiedział Sajid Javid.