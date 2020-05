Polski kierowca ciężarówki przyłapany na autostradzie na brawurowej jeździe. Wstawał w trakcie kierowania

Fot. Twitter

W niemałe zdumienie wprawił brytyjskich policjantów polski kierowca, który jadąc autostradą M1 nie tylko nie miał zapiętych pasów, ale też wstawał za kierownicą. Gdy funkcjonariusze dali Polakowi znak, by się zatrzymał na poboczu, ten rzucił się do ucieczki.

Policjanci ze składu Safer Roads Team dostrzegli lekkomyślnego kierowcę z Polski na autostradzie M1, na obszarze hrabstwa Northamptonshire. Funkcjonariusze zauważyli, że kierowca za kółkiem dużego pojazdu ciężarowego nie tylko nie jest zapięty pasem bezpieczeństwa, ale też że w trakcie jazdy wstaje ze swojego siedzenia. Ale to jeszcze nie wszystko – gdy policjanci dali Polakowi znać, by ten zatrzymał się na poboczu drogi w celu dokonania kontroli, ten zaczął uciekać. Kierowca dokonał gwałtownego manewru i zjechał na autostradę M6. Ucieczka Polaka nie trwała jednak długo, ponieważ policjanci szybko dogonili ciężarówkę i zmusili ją do zatrzymania się na pasie awaryjnym.

Policja opowiedziała o interwencji na Twitterze

Po przeprowadzonej interwencji zdumieni policjanci podzielili się swoimi wrażeniami na Twitterze. „Zdaje się, że polski kierowca ciężarówki, który stawał podczas jazdy i nie miał zapiętego pasa bezpieczeństwa, złapany przez kamerę, nie chciał podążyć za patrolem i w ostatniej chwili wykonał zjazd w kierunku Derby, z M1 na M6. Na nieszczęście dla niego. Nie spodziewał się, że jesteśmy tuż za nim” - czytamy we wpisie PC Dave'a Lee na portalu społecznościowym.

Pod postem szybko zaroiło się od komentarzy - równie zdumionych i nieco poddenerwowanych internautów. „Jak na ironię to nie najbardziej prawy obywatel, z jakim się można spotkać. Co za kompletny bałwan. Mam nadzieję, że zostanie surowo ukarany, to jest niebezpieczne” - czytamy w jednym z wpisów. A w innym także: „Jak można kierować wstając??? Nie potrafię nawet tego ogarnąć, co też przychodzi ludziom do głowy??? To jest po prostu szalone”. A jeszcze inny Brytyjczyk nawiązał w komentarzu do skandalu, jaki od kilku dni towarzyszy doradcy premiera Dominicowi Cummingsowi i powiedział żartobliwie: „Być może [kierowca] testował swój wzrok?”.