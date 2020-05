Samo klaskanie nie wystarczy – Key Workers żądają podniesienia pensji do poziomu Real Living Wage

Fot. Getty

Organizacja Citizens UK zapowiada walkę o podniesienie pensji pracowników kluczowych do poziomu Real Living Wage. Jednym z impulsów do rozpoczęcia kampanii stała się historia jednej z pracownic opieki społecznej, która po zachorowaniu na koronawirusa musiała się zwrócić o pomoc do banku żywności.

Samo klaskanie nie wystarczy – mówią pracownicy sektora opieki społecznej, którzy z jednej strony znajdują się na froncie walki z epidemią koronawirusa (niosąc pomoc ludziom biednym, starszym i schorowanym), a z drugiej otrzymują za swoją pracę tak małe wynagrodzenie, że nie stać ich nawet na poczynienie dostatecznych oszczędności. To właśnie spotkało jedną z pracownic opieki społecznej (dla swojego dobra postanowiła ona pozostać anonimowa), która zakaziła się w pracy koronawirusem i która, po chorowaniu przez miesiąc, wyzbyła się wszelkich oszczędności i musiała w związku z tym zgłosić się po pomoc do banku żywności.

Pracownica opieki społecznej uruchamia petycję

Zatrudniona na umowę śmieciową „zero-hour contract” Brytyjka postanowiła stworzyć petycję do rządu w sprawie podwyższenia płacy pracowników kluczowych do poziomu Real Living Wage, a zatem do £9,30 za godzinę pracy dla osób pracujących poza Londynem oraz do £10,75 za godzinę pracy w Londynie. „Doceniamy, że klaszczecie w każdy czwartek wieczorem, ale ja czuję się jak rzymski gladiator wchodzący na ring. Wszyscy klaszczą, ale to ty narażasz się na złapanie śmiertelnej choroby bez odpowiedniego wynagrodzenia i ochrony. I to właśnie dlatego stworzyłam tę petycję, aby poprosić Matta Hancocka o odpowiednie finansowanie opieki społecznej, aby pracownicy tacy jak ja i wielu innych mogli otrzymać Real Living Wage” - napisała w petycji Brytyjka.

Do akcji przystępuje organizacja Citizens UK

W akcję natychmiast włączyła się organizacja Citizens UK, która zapowiedziała, że pracownicy kluczowi i pracownicy opieki społecznej będą publikować na Twitterze wideo z prośbą do rządu o zwiększenie pensji w ich sektorze. Zwykli ludzie też będą mogli pomóc, umieszczając w swoich oknach plakaty o treści “Living Wage for Key Workers”. - Zebraliśmy się z całej Wielkiej Brytanii - od Walii po Manchester i Nottingham - aby rozpocząć tę kampanię na rzecz living wage dla pracowników kluczowych, i ta płaca Real Living Wage musi zacząć obowiązywać natychmiast dla pracowników opieki społecznej. Słyszeliśmy, jak chwalicie naszą opiekę i pracowników kluczowych, a teraz zwiększmy ich wynagrodzenie” - zaapelowała Yvonne Wade, zastępca dyrektora w szkole St Antony’s School w Newham.