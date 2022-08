Bunt pracowników Amazona po tym, gdy dowiedzieli się, jaką mają dostać podwyżkę

Pracownicy Amazona w magazynie w Tilbury zbuntowali się ubiegłej nocy i odeszli od swoich stanowisk pracy, gdy zaoferowano im podwyżkę w wysokości 35 pensów za godzinę.

Bunt pracowników Amazona w Tilbury trwa od ubiegłej nocy. Protestują przeciwko zbyt małej podwyżce pensji, którą zaoferował im amerykański gigant notujący w Wielkiej Brytanii przychody w wysokości 23,2 mld funtów.

Nagrania opublikowane na Twitterze pokazują pracowników Amazona siedzących na stołówce i odmawiających pracy. Jeden z protestujących, Steve Garelick powiedział:

- Amazon jest jedną z najbardziej dochodowych firm na świecie. Przy rosnących kosztach utrzymania gospodarstwa domowego mogą przynajmniej zaoferować przyzwoitą płacę. Amazon nadal odrzuca współpracę ze związkami zawodowymi w celu zapewnienia lepszych warunków pracy i uczciwej płacy. Wielokrotne stosowanie przez nich krótkoterminowych umów ma na celu podważenie praw pracowniczych. Wizerunek, który firma lubi kreować, jest zupełnie inny od rzeczywistości jej pracowników. Musi radykalnie poprawić warunki pracy i płacy.

Tonight a withdrawal of labour at Amazon Tilbury. Workers are incensed. Following a 35 pence pay increase offer. @BBCNews@SkyNews@DailyMirror@GMBLondonRegion@WKennyGMB@twgmb@BAmazonUnionpic.twitter.com/XAhJ6SoRw3