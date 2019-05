Polska rewolta przeciw Home Office? Brytyjskie media piszą o petycji Polaka ws. settled status

Fot. Facebook, Getty

"Polacy z Wielkiej Brytanii domagają się buntu przeciwko konieczności ubiegania się o settled status (...) w kraju, który nazywają domem" - tak o petycji Polaka pisze dzisiaj brytyjski dziennik "The Guardian". Oficjalna petycja pojawiła się na rządowej stronie w ostatni wtorek i jak do tej pory podpisało ją już ponad 11 000 osób, co oznacza, że rząd UK będzie musiał odnieść się do tego wniosku.

O petycji Polaka, Damiana Wawrzyniaka, pisaliśmy w czwartek, a teraz sprawę nagłaśniają brytyjskie media. Przypomnijmy, że pomysłodawca apeluje do rządu o zmianę nazewnictwa i formy systemu settled status z "aplikacyjnego" na "rejestracyjny", argumentując, że chodzi mu o ochronę godności i praw Europejczyków żyjących na Wyspach. Liczba podpisów szybko rośnie.

Jak podaje "The Guardian", Damian Wawrzyniak, który na Wyspach mieszka od 15 lat i prowadzi własną restaurację, początkowo był zwolennikiem Brexitu, teraz jednak zmienił zdanie: - "Nie sądzę, żeby było warto. Jeśli doszłoby do twardego Brexitu, a nie złożyłbym wniosku o settled status, stałbym się tutaj nielegalną osobą i zostałbym pozbawiony moich praw do kont bankowych lub mieszkania".

Polak, który zyskał rozgłos m.in. dzięki BBC, pokazując jak przyrządzić polską babkę wielkanocną, teraz walczy z brexitową rzeczywistością i jak podkreśla, robi to nie tylko dla siebie, ale też dla wszystkich obywateli UE, którzy ułożyli sobie życie na Wyspach.

- "Nie zamierzam aplikować w ramach tego systemu, a z rozmów z przyjaciółmi i innymi osobami ze społeczności polskiej tutaj mam wrażenie, że wiele osób czuje to samo. (...) Moje dzieci urodziły się w Wielkiej Brytanii i chodzą do brytyjskich szkół, ale muszą również złożyć wniosek. Mieliśmy też Polkę w naszej restauracji, która przybyła tu po wojnie. Jej córka urodziła się tutaj i mieszka tu od 30 lat, ale musi również złożyć wniosek".

Rzecznik Home Office skomentował: - "EU settlement scheme ma na celu ułatwienie obywatelom UE i członkom ich rodzin, którzy chcą pozostać w Wielkiej Brytanii, ubieganie się o status imigranta w Wielkiej Brytanii, który jest konieczny, by pozostać w Wielkiej Brytanii. Muszą oni jedynie wykonać trzy kluczowe kroki: udowodnić swoją tożsamość, wykazać, że mieszkają w Wielkiej Brytanii i złożyć oświadczenie dotyczące karalności. (...) Nasza wyjściowa pozycja to szukanie powodów, by przyznać osobie settled status, ponieważ chcemy, by wszyscy, którzy są do tego uprawnieni, otrzymali status".