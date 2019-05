Rekordowe spadki kursu funta - tak źle nie było od... 2000 roku!

To były ciężkie dni dla funta szterlinga - notowania brytyjskiej waluty przez ostatnie dziewięć dni z rzędu w stosunku do euro pikowały w dół. Niemal od dwóch dekad nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją!

Jak można było się domyśleć ostatnie wydarzenia na scenie politycznej w Wielkiej Brytanii nie były łaskawe dla notowań funta. Porażka międzypartyjnych rozmów prowadzonych przez rząd, zapowiedź czwartego głosowania umowy brexitowej, po której nastąpiła deklaracja opozycyjnych partii o braku poparcia i wreszcie zapowiedź złożenia teki premiera przez Theresę May... Rosnące ryzyko "twardego "Brexitu sprawiło, że mamy do czynienia z najdłuższym ciągłym osłabieniem funta aż od... 2000 roku!

Przez kolejne dziewięć dni z rzędu kurs funta w stosunku do wspólnej europejskiej waluty się nieustannie osłabiał. To w zsadzie wydarzenie bez precedensu - ostatni raz z taką sytuacją mieliśmy do czynienia 19 lat temu, jak wyliczyli specjaliści z portali Comparic.pl! W ciągu ostatniego tygodnia słabł również w stosunku do głównych walut należących do koszyka G10. Trudno, aby w takiej sytuacji jego notowania wobec PLN były mocne - w tej parze mamy do czynienia z kontynuacją impulsu spadkowego, który został zapoczątkowany na początku maja.

W stosunku do w sumie nie najmocniejszej polskiej złotówki w ciągu ostatniego tygodnia mamy do czynienia z regularnym i równomiernym spadkiem. Na początku miesiąca wydawało się, że GBP utrzyma się blisko granicy pięciu złotych, ale skończyło się na powolnym pikowaniu w dół. W chwili obecnej notowania funta szterlinga wobec PLN na rynkach Forex sięgają 4.92.

- Jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu na wykresie funta GBP/PLN. Jeżeli wsparcie na 4,9090 nie wytrzyma, a jak widzimy testy tego poziomu już trwają, wówczas możliwe że pojawią się większe spadki - pisze Julia Zagórska na łamach portalu FXMag.

Co czeka nas w niedalekiej przyszłości? Prognozy nie są pomyślne. Nic nie wskazuje na to, że w dającej się określić przyszłości mogłoby nastąpić solidne odbicie kursu funta...