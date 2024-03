Polska pisarka Urszula Honek nominowana do nagrody Bookera

Polska pisarka nominowana do najbardziej prestiżowej brytyjskiej nagrody literackiej – „Białe noce” („White Nights”) Urszuli Honek w przekładzie Kate Webster znalazły się na „długiej liście” pozycji, które mają szansę na zdobycie Międzynarodowej Nagrody Bookera w 2024 roku (International Booker Prize 2024).

Poetka i prozaiczna pochodząca z małopolskiej wsi szturmem wdarła się na literackie salony. W 2022 roku mając na już koncie trzy tomiki poetyckie, debiutowała zbiorem opowiadań „Białe noce”, które ukazały się nakładem oficyny Wydawnictwo Czarne. Książka zdobyła uznanie krytyków. Została nagrodzona Nagrodę Kościelskich i Nagrodę Conrada, a także nominacjami do międzynarodowej nagrody Premio Grand Continent, Paszportów „Polityki” i Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza.

Teraz, twórczość Honek znalazła uznanie wśród jurorów jednej z najważniejszych nagród literackich na świecie. Przełożone na język angielskie przez Kate Webster „White Nights” mają szansę na zdobycie Międzynarodowej Nagrody Bookera w 2024 roku (International Booker Prize 2024).

„Wysoce artystyczne studium śmierci zamknięte w poruszających historiach rozgrywających się w polskich Beskidach” – w taki sposób „Białe noce” zostały opisane na oficjalnej stronie Bookera.

„To cykl trzynastu powiązanych ze sobą historii opowiadających o różnych tragediach i nieszczęściach, jakie spotykają grupę ludzi, którzy dorastali i mieszkali w tej samej wsi w Beskidzie Niskim, na południu Polski. Każda historia koncentruje się wokół innej postaci i tego, jak udaje jej się sobie poradzić, przetrwać lub po prostu istnieć, pomimo otaczającej ich biedy, rozczarowania, tragedii, rozpaczy, brutalności i ogólnego poczucia bezsensu” – jak czytamy dalej.

A tak prezentuje się pełna lista nominowanych:

„Not a River” Selva Almada, tłum. Annie McDermott

„Simpatía” Rodrigo Blanco Calderon, tłum. Noel Hernández González i Daniel Hahn

„Kairos” Jenny Erpenbeck, tłum. Michael Hofmann

„The Details” Ia Genberg, tłum. Kira Josefsson

„White Nights” Urszula Honek, tłum. Kate Webster

„Mater 2-10” Hwang Sok-yong, tłum. Sora Kim-Russell i Youngjae Josephine Bae

„A Dictator Calls” Ismail Kadare, tłum. John Hodgson

„The Silver Bone” Andrey Kurkov, tłum. Boris Dralyuk

„What I’d Rather Not Think About” Jente Posthuma, tłum. Sarah Timmer Harvey

„Lost on Me” Veronica Raimo, tłum. Leah Janeczko

„The House Via Gemito” Domenico Starnone, tłum. Oonagh Stransky

„Crooked Plow” Itamar Vieira Junior, tłum. Johnny Lorenz

„Undiscovered”, Gabriela Wiener, tłum. Julia Sanches

We are delighted to reveal the #InternationalBooker2024 longlist, featuring 13 books ‘that speak of courage and kindness, of the vital importance of community, and of the effects of standing up to tyranny’.

Discover the full list: https://t.co/JQYmgLwhox pic.twitter.com/zuwolgmxKQ

— The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) March 11, 2024