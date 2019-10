Polska komedia "Nieznajomi" już od 25 w kinach w Wielkiej Brytanii i Irlandii

"Nieznajomi" błyskotliwa i zaskakująca komedia wchodzi od 25 października do kin w UK. "(Nie)znajomi" to wzruszający i zabawny film o miłościach, inspirowany hitem, który pokochały miliony widzów na całym świecie. Grupa przyjaciół decyduje się zagrać w trakcie kolacji w niewinną grę.



Do zakończenia spotkania wszyscy muszą ujawniać wiadomości przychodzące na ich telefony, a rozmowy mają odbywać się w trybie głośnomówiącym. Jak możemy się spodziewać, ten przyjemny wieczór wywróci ich świat do góry nogami.

W filmie występują: Tomasz Kot, Maja Ostaszewska, Aleksandra Domańska, Michał Żurawski, Kasia Smutniak, Łukasz Simlat oraz Wojtek Żołądkowicz.

Zobacz zwiastun:

Listę kin przedstawiamy poniżej oraz na www.ukfilmy.pl



ODEON -https://www.odeon.co.uk/films/nie_znajomi/18802/#showtimes



LONDON

GREENWICH

HOLLOWAY

KINGSTON

LEE VALLEY

STREATHAM

UXBRIDGE THE CHIMES

WIMBLEDON

BASINGSTOKE

BELFAST

BIRMINGHAM BROADWAY PLAZA

BLACKPOOL

BOURNEMOUTH

BRACKNELL

BRISTOL

CARDIFF

CHATHAM

COLCHESTER

COVENTRY SKYDOME

CREWE

DERBY

DUDLEY

DUNDEE (Douglas Field)

DUNFERMLINE

EDINBURGH LOTHIAN RD

EDINBURGH WEST (Wester Hailes)

EXETER

GLASGOW QUAY

GUILDFORD

HATFIELD

HEREFORD

HUDDERSFIELD

HULL

KETTERING

LEEDS THORPE PARK **NEW**

LEEDS-BRADFORD

LEICESTER

LINCOLN

LIVERPOOL ONE

MAIDENHEAD

MAIDSTONE

MANCHESTER GREAT NORTHERN

MANSFIELD

MARBLE ARCH

METROCENTRE

MILTON KEYNES STADIUM

NORWICH

OXFORD

PRESTON

ROCHDALE

SHEFFIELD

SOUTHAMPTON

STOKE-ON-TRENT

SWANSEA

TAMWORTH

TAUNTON

TELFORD

TRAFFORD CENTRE

TROWBRIDGE

TUNBRIDGE WELLS

WARRINGTON

WEST BROMWICH

WESTON SUPER MARE

WORCESTER

WREXHAM



SAVOY- http://savoycinemas.co.uk/

BOSTON

CORBY

NOTTINGHAM

WORKSOP

GRANTHAM



PLAYHOUSE

PERTH

SHOWCASE

PETERBOROUGH



WAŻNE! Projekcje w Cineword będą od 30 PAŹDZERNIKA.

CINEWORLD-https://www.cineworld.co.uk



ABERDEEN

ASHFORD

BEDFORD

BOLTON

BRIGHTON,

CASTELFORD

GLOUCESTER QUAY

HARRLOW HC

IPSWITCH

JERSEY

LONDON FELTHAM,

LUTON

NEWPORT FW

NORTHAMPTON

SWINDON