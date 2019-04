Polscy kibice oferują wycieczkę do Auschwitz brytyjskiemu piłkarzowi, który nie ma pojęcia o historii

Polscy kibice zaoferowali się zafundować wycieczkę do obozu Auschwitz-Birkenau piłkarzowi, który wykonał gest "heil Hitler" w kierunku fotografa. Wayne Hennessey zapewnia, że nie miał pojęcia co ten symbol oznacza.

Bramkarz grającego w Premier League Crystal Palace i reprezentacji Walii Wayne Hennessey podczas imprezy klubowej nie popisał się wiedzą odnośnie najnowszej historii. Podczas klubowej kolacji wykonał on niesławny salut "heil Hitler" w kierunku fotografa. Gdy o sprawie zaczęło być głośno Hennessey zaczął zasłaniać się niewiedzą i zapewniać, że nie ma pojęcia o znaczeniu tego gestu.

Krytycznie na temat zachowania swojego zawodnika wypowiedział się trener zespołu, Roy Hodgson. Dość dyplomatycznie stwierdził, że Hennessey musi powiększyć wiedzę na temat historii. Z kolei przedstawiciele Angielskiej Federacji Piłkarskiej nie żałowali ostrzejszych słów i mówili wręcz o "żałosnym stopniu ignorancji".

W związku z zaistniałą sytuacją władze Crystal Palace zdecydowały się na podjęcie współpracy z organizacją charytatywną "Kick It Out". Jej celem ma być poprawa wiedzy zawodników na temat zagadnień związanych z historią. Z podobną inicjatywą wyszli również polscy kibice zespołu z londyńskiego Selhurst Park.

Na Twitterze wystosowali apel takiej treści:

Hi @WayneHennessey1!



If you don't know what nazi salute is and who Adolf Hitler was, then we invite you to visit the death camps in Poland - for example, Auschwitz-Birkenau. We will buy you a ticket if you want.



Kindest regards,#CPFC Polish fans