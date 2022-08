Polka lecąca do UK miała w plecaku ostrą amunicję. Straż Graniczna zatrzymała ją na lotnisku

Polka miała wykupiony bilet na lot do Wielkiej Brytanii, jednak do samolotu nie dotarła.

Fot. Getty, Karpacki Oddział Straży Granicznej

Straż Graniczna w Krakowie zatrzymała Polkę, mającą lecieć do Wielkiej Brytanii. Podczas kontroli okazało się, że kobieta ma w plecaku 8 sztuk ostrej amunicji. Niedoszła pasażerka była zupełnie zaskoczona tym odkryciem. Jaka kara jej grozi?

W czwartek 11 sierpnia 2022 roku na lotnisku Kraków - Balice zatrzymano 44-letnią Polkę za posiadanie w bagażu ostrej amunicji bez zezwolenia. Jak informuje Karpacki Oddział Straży Granicznej, w sezonie wakacyjnym obserwowany jest wyjątkowy wzrost liczby pasażerów, próbujących przewieźć samolotem właśnie amunicję. Zatrzymana Polka, lecąca na Wyspy, to już 14. taki przypadek - licząc od początku lipca, z kolei licząc od początku roku, był to przypadek 32.

Polka zatrzymana na lotnisku z amunicją w plecaku

Polka miała wykupiony bilet na lot do Wielkiej Brytanii, jednak do samolotu nie dotarła. Podczas rutynowej kontroli bezpieczeństwa wykryto bowiem, że w plecaku, z którym kobieta podróżuje, schowanych jest 8 sztuk ostrej amunicji. Na przewóz czegoś takiego 44-latka nie miała jednak zezwolenia.

Ostra amunicja w plecaku Polki lecącej do UK.

Fot. Karpacki Oddział Straży Granicznej



Co więcej, według relacji funkcjonariuszy, kobieta nie miała w ogóle pojęcia, że w jej bagażu znajduje się amunicja i była zupełnie zaskoczona odkryciem, jakiego dokonano podczas przeszukania. 44-letnia Polka tłumaczyła, że plecak nie należał do niej - pożyczyła go na podróż od swoich rodziców.

Jaka kara grozi za nielegalną broń lub amunicję w bagażu?

Co grozi kobiecie za nielegalną próbę przewiezienia amunicji przez granicę? Jak informuje Straż Graniczna, sprawa Polki, mającej lecieć do UK, trafi do polskiej prokuratury, ponieważ kobieta nie miała odpowiednich zezwoleń. Zgodnie z art. 263 § 2 kodeksu karnego, za nielegalne posiadanie broni lub amunicji grozi w Polsce kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

