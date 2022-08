Wizz Air wprowadził nowy bagaż rejestrowany. Co się zmieniło?

Do wyboru pojawiła się czwarta kategoria wagowa.

Fot. Unsplash

Linia lotnicza Wizz Air zmieniła nieco zasady dotyczące dodatkowego bagażu rejestrowanego. Przy rezerwacji biletu lotniczego pojawiła się nowa opcja do wyboru.

Niemal każdy, komu zdarzyło się podróżować z bagażem rejestrowanym, wie, jaki to trud pakować się w tak, aby uniknąć dopłaty za nadbagaż. Wiele osób zna też tą zagwozdkę, którą napotyka się przy dokonywaniu rezerwacji online, gdy przychodzi do wyboru wielkości bagażu do luku - większość linii lotniczych oferuje bowiem więcej niż jedną opcję w tym zakresie.

Bagaż rejestrowany Wizz Air - nowa opcja

W liniach lotniczych Wizz Air do niedawna można było wybrać jedną z trzech wielkości bagażu rejestrowanego: 10 kg, 20 kg 32 kg. Węgierski przewoźnik wprowadził jednak dodatkową opcję i teraz dostępny jest również bagaż rejestrowany o wadze 26 kg.

Jedni powiedzą, że to dodatkowa komplikacja dla pasażerów, którzy i tak mają problem z podjęciem tej niełatwej decyzji dotyczącej wielkości bagażu rejestrowanego. Inni jednak będą zadowoleni, ponieważ zwykle (ze względu na chęć zaoszczędzenia odrobiny pieniędzy) wybierali opcję 20 kg, ale już zbyt wiele razy zdarzało im się przekraczać dopuszczalną wagę. To z kolei jak wiemy może skończyć się albo dopłatą, albo koniecznością pozostawienia na lotnisku kilku spakowanych do torby rzeczy, albo też kombinowaniem z przepakowywaniem toreb (jeśli mamy ich ze sobą więcej).

Tak czy inaczej, nowa opcja dotycząca bagażu rejestrowanego w Wizz Air się pojawiła. Jak wygląda ta opcja od strony finansowej? Portal fly4free pokusił się jednak o symulację kosztów. Jak się okazało, różnice między kolejnymi opcjami bagażu rejestrowanego na przykładowej trasie Warszawa-Tirana wyniosły w tym przypadku od 44 PLN do 27 PLN.

Należy jednak pamiętać, że obecnie węgierski przewoźnik nie ma stałych cen bagażu, ponieważ stosuje cennik dynamiczny. Oznacza to, że ostateczna cena tak całej rezerwacji, jak i bagażu zależy od wielu szczegółowych okoliczności, takich jak termin lotu czy długość trasy.

