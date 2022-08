Nowy kierunek z Polski do Londynu. Skąd i od kiedy polecimy?

Fot. Wikimedia Commons

Najmniejsze lotnisko w Polsce szykuje się do rozszerzenia oferty na sezon jesienny. Poszukiwana jest linia, która będzie chciała obsługiwać nowe połączenie do Londynu.

Jak informuje portal wlubuskie.pl, lotnisko Zielona Góra - Babimost w ostatnim czasie prężnie się rozwija, a władze portu oraz władze miejskie szykują kolejne nowości, aby przyciągnąć jeszcze więcej podróżnych. Tym razem rozpisano postępowanie, w ramach którego poszukiwana jest linia lotnicza, która będzie obsługiwać planowane na jesień połączenie między lotniskiem w Zielonej Górze a lotniskiem Londyn Luton.

Nowe połączenie lotnicze między Polską a Londynem

Nowy kierunek ma zostać zainaugurowany 3 października 2022 roku. W ramach połączenia planowane są na razie dwie rotacje tygodniowo na tej trasie. Warto też wspomnieć, że nie ma być to nowość jednosezonowa, ale władze lotniska i miasto zaplanowały utrzymanie połączenia co najmniej do końca 2023 roku.

W rozmowie z portalem wlubuskie.pl, dyrektor wojewódzkiego departamentu infrastruktury i komunikacji, komentował między innymi:

„Szeroko rozwinięta inicjatywa zarządu województwa i departamentu infrastruktury i komunikacji, zorientowana jest na to, aby z portu lotniczego skorzystała jak największą ilość pasażerów i wykonano jak najwięcej połączeń lotniczych. W rezultacie tych działań ponad 7100 pasażerów obsłużonych w lipcu obrazuje istotny wzrost zainteresowania i potwierdza atrakcyjność portu lotniczego i jego oferty dla mieszkańców województwa lubuskiego”.

Z kolei Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa lubuskiego, w rozmowie z lubuskim portalem wyjaśnił, dlaczego akurat połączenie z Londynem:

„Londyn to światowa stolica biznesu i finansów. To doskonałe miejsce do nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami i inwestorami. Pamiętajmy, że to również miejsce emigracji wielu Polaków. Liczymy, że po korzystnym rozstrzygnięciu postępowania wielu naszych mieszkańców skorzysta z nowego połączenia. Wreszcie bierzemy pod uwagę również aspekt turystyczny”.

Która linia lotnicza obsłuży nowe połączenie między Zieloną Górą a Londynem?

Według spekulacji portalu fly4free, nowe połączenie między lotniskiem Zielona Góra - Babimost a lotniskiem London Luton, być może będzie obsługiwane przez Wizz Air. Dlaczego akurat przez tego przewoźnika? Polski portal lotniczy argumentuje, że węgierski przewoźnik ma na Luton bardzo silną pozycję, co mogłoby mu pomóc zdobyć zaufanie polskich władz miejskich, a także zarządców lotniska Babimost.

