Wielkiej Brytanii grozi czwarty lockdown - ostrzegają eksperci. Wszystko zależy od przestrzegania zasad w wielkanocny weekend

Fot. Getty

Jeśli w Wielkanoc mieszkańcy UK nie będą przestrzegać zasad dotyczących gromadzenia się, Wielka Brytania może stanąć w obliczu czwartego lockdownu - ostrzegają eksperci. Policja przygotowała się do wzmożonych kontroli w świąteczny weekend. Jakie zasady dotyczące spotkań na powietrzu i w domach obowiązują w Wielkanoc w UK?

Brytyjscy eksperci ostrzegają, że władze kraju mogą być zmuszone do nałożenia kolejnego - czwartego już - lockdownu, jeśli mieszkańcy UK będą lekceważyć zasady bezpieczeństwa w wielkanocny weekend. Również policja poinformowała, że będzie prowadziła wzmożone patrole w miejscach gromadzenia się ludzi - przede wszystkim w parkach i na plażach.

Wielkiej Brytanii grozi czwarty lockdown?

Ostrzeżenia pojawiły się po tym, jak w mijającym tygodniu, podczas pierwszej fali mini-upałów i zniesieniu zakazu wychodzenia z domów w Anglii, mieszkańcy tysiącami gromadzili się na plażach, w parkach i w popularnych miejscach widokowych w całym kraju. Jak podaje Metro, w poniedziałek w Nottingham wybuchły bójki z udziałem osób spożywających alkohol wieczorem w miejskim parku - w konsekwencji miejska policja poinformowała, że nie będzie tolerować picia alkoholu w miejscach publicznych. Z kolei w piątek w centrum Manchesteru policja rozpędziła wielką nielegalną imprezę.

W związku z tego rodzaju incydentami londyńska policja zapowiedziała, że będzie z miejsca kończyć wszelkie imprezy - czy to w miejscach publicznych, czy w prywatnych domach - na które się natknie. Osoby nieprzestrzegające zasad będą karane grzywnami. Cytowana przez Metro Jane Connors z Met Police powiedziała: „Nie możemy pozwolić, aby egoistyczne działania niewielkiej mniejszości zagroziły wysiłkom całego miasta”.

Eksperci przypominają, że wirus nie zniknął i wciąż pozostaje zagrożeniem, a jeśli zasady nie będą przestrzegane, epidemia może znów wymknąć się spod kontroli, sprowadzając na mieszkańców Wielkiej Brytanii kolejny lockdown. W rozmowie z The Sun wirusolog profesor Lawrence Young ostrzegł, że wirus „nadal istnieje i jest bardzo zaraźliwy”: „Chociaż ryzyko przeniesienia zakażenia na świeżym powietrzu jest niskie, gromadzenie się może spowodować rozprzestrzenianie się wirusa”. Wirusolog wskazał, że pomimo przebywania na zewnątrz, ryzykowne pozostaje niezachowywanie odpowiedniego dystansu, na przykład w przypadku przytulania się.

Zasady spotykania się w wielkanocny weekend w UK

Przypomnijmy, że od 29 marca w Anglii można spotykać się na świeżym powietrzu z osobami z innych gospodarstw domowych. Grupy, w których uczestniczą członkowie więcej niż dwóch gospodarstw domowych muszą przestrzegać zasady sześciu osób. Spotkania wewnątrz prywatnych domów osób z różnych gospodarstw domowych są aktualnie nadal zabronione - wyjątek stanowią support bubbles.

Według zasad obowiązujących aktualnie w Szkocjizasada „stay at home” w piątek 2 kwietnia została zastąpiona zasadą „stay local”. Spotkania w domach są zabronione, ale na zewnątrz można spotykać się w grupach czterech osób z dwóch gospodarstw domowych.

W Walii można swobodnie podróżować w obrębie kraju od 27 marca. W spotkaniach na zewnątrz może uczestniczyć maksymalnie sześć osób z dwóch gospodarstw domowych. Wewnątrz prywatnych budynków nie można się jednak spotykać z osobami, z którymi się nie mieszka.

Z kolei w Irlandii Północnej zasada „stay at home” ma obowiązywać co najmniej do 12 kwietnia - spotkania zarówno w domach, jak i na świeżym powietrzu w Wielkanoc pozostają zatem zabronione.