Policja zatrzymała pasażerów Ryanaira na Stansted, aby aresztować poszukiwanego mężczyznę

Essex Police przy współpracy z funkcjonariuszami granicznymi przeprowadziła aresztowanie podejrzanego mężczyzny na lotnisku Stansted w poniedziałek, 13 marca.

Pasażerowie zostali powstrzymani przed wysiadaniem z samolotu Ryanaira, który przyleciał w poniedziałek (13 marca) na lotnisko Stansted, gdyż policja postanowiła przeprowadzić aresztowanie poszukiwanego mężczyzny.





Aresztowanie pasażera na Stansted

Samolot, który przyleciał 13 marca z Lizbony na lotnisko Stansted o godzinie 13:41, został zatrzymany na płycie lotniska, a pasażerom nie pozwolono opuścić pokładu, gdyż policja przygotowywała się do przeprowadzenia aresztowania poszukiwanego mężczyzny.

Pasażer lotu Ryanair, FR2935, powiedział „Essex Live”, że wszyscy podróżni zostali tymczasowo powstrzymani przed opuszczeniem samolotu, podczas gdy funkcjonariusze szukali podejrzanego mężczyzny. Przy wsparciu straży granicznej udało się go aresztować. Nie podano jeszcze do publicznej wiadomości w związku z jakim przestępstwem dokonano aresztowania mężczyzny, ani żadnych szczegółów dotyczących zdarzenia.

Aresztowanie pasażerki

Do innego aresztowania doszło także w tym miesiącu na pokładzie Ryanaira. Pewna 28-letnia Greczynka została przyłapana przez członka załogi samolotu na paleniu w toalecie w trakcie lotu z Londynu do Grecji. Gdy samolot wylądował na lotnisku w Salonikach, poinformowano policję o zdarzeniu, a kobieta została aresztowana o godzinie 22:20.

W oświadczeniu policji podano: „Członek personelu pokładowego odkrył, że [kobieta] paliła w toalecie samolotu, pomimo ogłoszeń i ostrzeżeń, że palenie jest zabronione. Wyraźnie naruszyła polecenia kapitana, a jej działania wpłynęły na zagrożenie dla bezpieczeństwa transportu”.

Pilot został natychmiast poinformowany o naruszeniu zakazu, a kiedy samolot wylądował na lotnisku, policjanci zatrzymali 28-latkę. Postawiono jej zarzut dotyczący „niebezpiecznej ingerencji w transport środków o stałej trajektorii statków i samolotów”. W środę jej sprawa trafiła do prokuratury.

Palenie w samolocie

Do innego o wiele bardziej dramatycznego zdarzenia związanego z paleniem w trakcie podróży lotniczej doszło na pokładzie samolotu lecącego ze Stawropolu do Moskwy w ubiegłym miesiącu. 49-letnia kobieta, nie tylko rozebrała się do połowy, ale zaczęła także krzyczeć na innych pasażerów, że są „zgubieni”, a ona musi koniecznie zapalić. Zamroczona alkoholem pasażerka pobiła także stewarda i próbowała wedrzeć się do kokpitu pilota.

Kobieta początkowo zamknęła się w toalecie, aby zapalić papierosa i nie zwracała uwagi na zakazy krzycząc: „Zabijcie mnie, ale muszę zapalić”. Jednak palenie w samolocie okazało się dopiero początkiem całego dramatu. 49-latka postanowiła rozebrać się do połowy, a przerażeni pasażerowie klasy biznesowej musieli pomóc załodze w powstrzymaniu jej przed dalszym zdejmowaniem z siebie ubrania i próbowali ponownie założyć jej biustonosz.

Gdy jednak nieznośna pasażerka chciała wedrzeć się do kabiny pilota, wtedy już zdecydowano się założyć jej plastikowe kajdanki, aby ją unieruchomić. Z kolei lekarz obecny na pokładzie monitorował jej stan, dopóki samolot nie wylądował na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo, gdzie kobieta trafiła w ręce policji.

W związku ze zdarzeniem na pokładzie, jedna osoba z załogi samolotu wymagała pomocy medycznej. Aerofłot natychmiast zażądał nowych przepisów dotyczących agresji na pokładzie w tym stworzenia czarnej listy nieznośnych pasażerów.

Agresywni pasażerowie

Linie lotnicze poinformowały w oświadczeniu, że kobieta z Moskwy była w „nieodpowiednim stanie” i „rażąco naruszyła zasady zachowania na pokładzie samolotu”.

„Zignorowała powtarzające się ostrzeżenia załogi i próbowała włamać się do kokpitu. Ze względu na destrukcyjne zachowanie pasażerki, kapitan samolotu zdecydował o zastosowaniu wobec niej środków przymusu. Aerofłot podkreśla, że ta sprawa ponownie dowodzi pilnej potrzeby na poziomie legislacyjnym dotyczącej zaostrzenia kar dla awanturujących się pasażerów, w tym stworzenia jednej czarnej listy destrukcyjnych pasażerów dla wszystkich linii lotniczych” – podał Aerofłot w oficjalnym oświadczeniu.

Z dotychczasowych informacji wynika, że 49-letnia kobieta została pouczona i grozi jej odpowiedzialność karna za wywołanie na pokładzie dużego zamieszania, które stało się zagrożeniem dla bezpieczeństwa załogi i pasażerów.

