Policja ostrzega mieszkańców Wysp! Będzie ich karać mandatami za podróż na wypoczynek na święta

Brytyjska policja apeluje do mieszkańców Wysp, aby zostali w domach w czasie zbliżających się świąt i ostrzega, że będzie nakładać kary na tych podróżnych, którzy będą podróżować do miejsc wypoczynkowych.

Oficerowie policji z Devon i Kornwalii są jednymi z tych, którzy przestrzegają mieszkańców UK przed podróżowaniem w święta. W najbliższym czasie mają zostać wzmożone kontrole na drogach, których celem jest powstrzymanie ludzi przed przemieszczaniem się i gromadzeniem w miejscach wypoczynkowych.

Policja obawia się, że ciepła i słoneczna pogoda zapowiadana na święta, zwiększy ruch na drogach oraz w miejscach wypoczynkowych i turystycznych, gdzie zaczną wyjeżdżać ludzie z większych miast.

Z najnowszych informacji wynika także, iż obecny nakaz izolacji (lockdown) ma zostać wydłużony. Policja poinformowała, że oficerowie mogą prosić kierowców na drogach o podanie powodu ich podróży.

- W czasie długiego weekendu, prosimy, pomóżcie NHS i tym najbardziej bezbronnym w naszych społecznościach, przez pozostanie w domach, jeśli wasza podróż nie jest konieczna – nawet gdy ładna pogoda i czysta frustracja będą zachęcały nas do wyjścia na zewnątrz. W przypadku, gdy ludzie nie będą się stosować do zaleceń, będziemy kierować ich do domu, a gdy będzie to konieczne, będziemy karać mandatami – poinformowało National Police Chefs’ Council (NPCC).

