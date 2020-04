Lockdown przynosi oczekiwane efekty i pomaga zmniejszyć obciążenie szpitali - informuje rząd

Fot. Getty

Wczoraj rządowy doradca ds. zdrowotnych przekazał pozytywne informacje dotyczące wpływu lockdownu na obciążenie brytyjskich szpitali - ponieważ w niedzielę i w poniedziałek odnotowano niższą liczbę zgonów niż wcześniej. Niestety już we wtorek sytuacja uległa dimetralnej zmianie...

Rząd ogłosił, że wprowadzony w UK zakaz wychodzenia z domu pomaga zmniejszyć obciążenie NHS, spowodowane pandemią koronawirusa. Zastępca głównego rządowego doradcy naukowego, profesor Dame Angela McLean, ujawniła, że lockdown ma pozytywny wpływ na walkę z epidemią. „Wysiłki, które wszyscy wkładamy w to, by pozostać w domu, działają” - powiedziała podczas konferencji prasowej na temat Covid-19 profesor Dame Angela McLean. - „Sytuacja w naszych szpitalach nie jest taka zła, jaka by była, gdybyśmy nie podjęli takich wysiłków”.

Prof. McLean dodała również: „Czy rozprzestrzenianie się wirusa spowalnia na tyle, że spada liczba hospitalizacji? Liczby te - podnosząc się bardzo systematycznie do kwietnia - teraz wykazują bardziej skomplikowane zachowanie”. Doradczyni rządu zaznaczyła jednocześnie, że jest jeszcze zbyt wcześnie, by wydawać ostateczne opinie na temat tendencji zachorowań i zgonów w UK. Rząd oczekuje, że liczba zarażony wciąż będzie rosła, jednak widać, że przyrost zachorowań jest powoli coraz mniej dramatyczny.

Liczba osób, które zmarły w Wielkiej Brytanii po zarażeniu koronawirusem, sięgnęła już 5 373. Dzienny wzrost liczby zgonów spadł jednak już drugi dzień z rzędu: po wzroście liczby zgonów o 708 w sobotę, w niedzielę nowych zgonów było już mniej (621), a w poniedziałek jeszcze mniej (439).

Z kolei brytyjski minister Robert Jenrick wezwał Brytyjczyków do dalszego stosowania się do zasad lockdownu. Szef departamentu ds. mieszkaniowych i socjalnych zaapelował, by mieszkańcy UK jak najwięcej czasu przebywali w swoich domach - pomimo ładnej pogody i zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Minister powiedział w BBC Breakfast:

„Byłoby bardzo niefortunne, gdybyśmy musieli [wprowadzić zakaz ćwiczenia na świeżym powietrzu - przyp. red.] i utrudnić ludziom, a zwłaszcza ludziom mieszkającym w miastach, dostęp do ćwiczeń, który im się należy. Nikt nie chce, aby tak się stało. Każdy musi odegrać swoją rolę, jeśli to zrobimy, będziemy w stanie w rozsądny sposób znieść te ograniczenia wcześniej” - mówił minister. - „Proszę więc (…) zostań w domu, chroń NHS i pomóż ratować ludzkie życie” - apelował w BBC.

