Polaka nie chciano wpuścić na pokład samolotu lecącego do Luton mimo posiadania ważnego testu [WIDEO]

Posiadanie dokumentu potwierdzającego negatywny wynik testu na obecność koronawirusa stanowi obecnie warunek konieczny do spełnienie, aby móc latać z Polski do UK. Niestety, jak pokazuje praktyka, nawet mając je w kieszeni możemy mieć problem na odprawie...

Przypomnijmy, według obowiązujących wytycznych, od dnia 18 stycznia 2021 roku przy wjeździe do Wielkiej Brytanii wymagane jest posiadanie negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Może to być test antygenowy lub test PCR, ale musi on zostać wykonany w ciągu trzech dni przed przekroczeniem granicy UK. Zasada ta obejmuje podróżnych z wszystkich krajów, ale wyjątek stanowią dzieci poniżej 11. roku życia. Nowe reguły podróży do UK dotyczą wszystkich środków transportu - zarówno samolotów, jak i promów, statków, pociągów, samochodów. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule: Od kiedy obowiązkowe testy dla podróżujących do UK? Wszystko co musisz wiedzieć o nowych zasadach wjazdu do Anglii.

Obowiązkowy negatywny wynik testu na koronawirusa może nie wystarczyć, aby polecieć do UK

Jeden z naszych rodaków doskonale wiedział o obowiązujących restrykcjach. Wiedział również, że oprócz wykonanego testu potwierdzającego negatywny wynik potrzebne mu będzie tłumaczenie tegoż testu na język angielski, hiszpański lub francuski, aby móc polecieć na Wyspy. Pan Andrzej to właśnie zrobił - zrobił test i zamówił tłumaczenie. Z takimi dokumentami udał się na gdańskie lotnisko imienia Lecha Wałęsy z zamiarem lotu do londyńskiego Luton węgierskimi liniami Wizz Air.

Jakież było zdziwienie pana Andrzeja, gdy podczas odprawy usłyszał, że... nie ma odpowiedniego dokumentu poświadczającego negatywnego wyniku testu! W czym był problem? Co się okazało? Otóż według celnika dokument miał być "cały" w języku angielskim, a nie "pół na pół" - po polsku i po angielsku (między innymi!).

Jakie dokumenty są potrzebne, aby móc lecieć do UK?

Pan Andrzej był w szoku. I trudno się mu dziwić, bo trzeba przyznać, że wszystko wyglądało w porządku. Sam dokument możecie zobaczyć na poniższym filmiku, trzeba naprawdę dużo złej woli, aby w jakikolwiek sposób kwestionować jego ważność.

Jak się to wszystko skończyło? Zobaczcie sami:

W jaki sposób można podsumować tę sytuację? Cóż, wszystko wskazywało na to, że pan Andrzej dopilnował wszelkich formalności, miał ze sobą wszystko konieczne dokumenty. W takiej sytuacji warto obstawać przy swoim. Cieszymy się, że udało mu się załatwić sprawę i mamy nadzieję, że nastepnym razem obsługa naziemna lotniska w takiej sytuacji nikomu nie będzie robiła problemów z odprawą.

Redakcja zastrzega, iż powyższy materiał wideo jest wyrazem osobistych przekonań jego autora/autorki i nie reprezentuje poglądu redakcji "Polish Express". Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jego treść.

