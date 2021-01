Od kiedy obowiązują testy dla podróżnych do UK? Ministerstwo Transportu ogłosiło dokładną datę

Fot. Getty

Władze Anglii ogłosiły od kiedy obowiązuje nakaz posiadania negatywnego wyniku testu na koronawirusa przy wjeździe do Anglii. Czy w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej wprowadzono podobne zasady? Zobacz najnowsze oficjalne wytyczne.

W poniedziałek wieczorem Ministerstwo Transportu ogłosiło dokładną datę i godzinę, w której wejdzie w życie nowa zasada dla osób podróżujących do Anglii zza granicy. Od kiedy trzeba mieć negatywny wynik testu na koronawirusa, by wjechać do poszczególnych części UK?

Podróż do Anglii. Od kiedy obowiązkowe testy przed podróżą?

Zgodnie z nowymi zasadami dla osób podróżujących do Anglii, aby przekroczyć granicę trzeba będzie mieć przy sobie dokument, potwierdzający negatywny wynik testu na koronawirusa. Nowa zasada wejdzie w życie już w najbliższy piątek 15 stycznia 2021 o godzinie 4:00 rano czasu brytyjskiego. Wymóg posiadania negatywnego wyniku testu na koronawirusa przy wjeździe do Anglii będzie obowiązywał przy podróży każdym środkiem transportu - zarówno samolotem, jak i statkiem, pociągiem czy samochodem (przez Eurotunel lub prom). Obowiązek wykonania testu będzie dotyczył podróży z prawie wszystkich państw świata - nawet tych znajdujących się na liście TRAVEL CORRIDORS. Wyjątek mają stanowić kraje znajdujące się na osobnej liście wyjątków, która to lista według Ministra Transportu będzie bardzo krótka.

Test na koronawirusa będzie musiał być wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed wjazdem do Anglii, a dowód negatywnego wyniku trzeba przedstawić przewoźnikowi przy wejściu na pokład (samolotu, promu, pociągu). Bez negatywnego wyniku testu na koronawirusa nie będzie można wjechać na teren Anglii, ponieważ przewoźnik odmówi wpuszczenia podróżnego na pokład. Minister Transportu poinformował, że badanie przed wyjazdem będzie musiało być wykonane standardowymi testami (np. PCR), jednak szczegółowe wymogi, dotyczące akceptowanych testów, zostaną ogłoszone wkrótce. Obywatele Wielkiej Brytanii również będą musieli wykonać test przed podróżą, a w przypadku wyniku pozytywnego powinni zrezygnować z podróży.

Kontrola podróżnych i kary za brak testu przed wjazdem do Anglii

Oprócz kontroli przez przewoźników przed samą podróżą przez granicę, brytyjskie służby graniczne będą przeprowadzać wyrywkowe kontrole podróżnych, sprawdzając losowo wybrane osoby i prosząc je o pokazanie dowodu negatywnego testu na koronawirusa wykonanego w odpowiednim czasie przed podróżą na Wyspy. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu, podróżnemu będzie grozić kara grzywny w wysokości 500 funtów. Mandatem zostanie obciążony także sam przewoźnik, ponieważ to na nim spoczywał bezwzględny obowiązek kontroli podróżnego pod kątem posiadania dokumenty potwierdzającego negatywny test na koronawirusa przed wjazdem do Anglii.

Wyjątki od obowiązku wykonania testu przed podróżą do UK

Testów przed podróżą do Anglii nie muszą wykonywać dzieci do 11 roku życia. Ponadto ,w komunikacie Ministerstwa Transportu czytamy: „Będzie bardzo ograniczona liczba wyjątków (…) na przykład brak infrastruktury testowej w kraju wyjazdu. Będzie to miało zastosowanie do 3 terytoriów zamorskich - Św. Heleny, Wyspy Wniebowstąpienia i Falklandów”.

Czy trzeba zrobić test przed podróżą do Walii, Szkocji i Irlandii Północnej?

Walia, Szkocja i Irlandia Północna planują wprowadzić podobne zasady dotyczące konieczności wykonywania testów podróżą zza granicy UK - jednak nie podano jeszcze, od kiedy nowa zasada miałaby wejść w życie w tych częściach Wielkiej Brytanii. Decyzja ma zapaść w ciągu najbliższych dni. Podróże wewnątrz Wielkiej Brytanii, pomiędzy poszczególnymi częściami UK - Anglią, Walią, Szkocją i Irlandią Północną - nie będą wymagały wykonania testów na koronawirusa.

Kwarantanna dla podróżujących do Anglii

Pomimo wprowadzenia nowego obowiązku wykonania testu na koronawirusa przed podróżą do Anglii, osoby przybywające na Wyspy z krajów nie znajdujących się na liście TRAVEL CORRIDORS, wciąż będą miały obowiązek poddania się 10-dniowej kwarantannie. W Anglii czas izolacji może zostać skrócony, jeśli po 5 dniach kwarantanny podróżny wykona test i otrzyma wynik negatywny.

Więcej informacji na temat aktualnych zasad dla osób podróżujących do Anglii zza granicy UK dostępne są na stronach rządowych: PODRÓŻE ZAGRANICZNE DO ANGLII.