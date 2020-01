Polak w UK, czyli "MILIONER W STABILNYM ZWIĄZKU" - co chodzi? ZOBACZ nowy hit YouTube`a!

Fot: YouTube

Jeden z najciekawszych i najzabawniejszych polskich vlogerów wraca w Nowym Roku! Zmywak na powitanie 2020 nagrał filmik zatytułowany "MILIONER W STABILNYM ZWIĄZKU, czyli POLAK w UK!".

Co tym razem zostało wzięte na warsztat przez Tomka Bykowskiego? "A dzisiejszy odcinek nazwijcie przemyśleniami sfrustrowanego pracownika poczty / banku / zakładu fryzjerskiego. Ciekawe, czy Wy też spotykacie w UK takie osoby, jakie ja ciągle spotykam. Mój ulubiony typ to milioner na zeszyt" - w taki, dość tajemniczy, sposób zapowiada swoją najnowszą youtube`ową produkcję.

Filmik, który został opublikowany ledwie wczoraj, spotkał się z wyjątkowo ciepłym przyjęciem wśród fanów Zmywaka. "Uwielbiam ten twój cięty język i poczucie humoru", "jakie to wszystko prawdziwe", "pociski jak zwykle" - to tylko pierwszych pierwszych komplementów z brzegu.

"Filmy Zmywaka o Polakach w UK to właściwie przegląd naszych wad narodowych. Intelektualne lenistwo, lenistwo zwyczajne, pijaństwo i życie ponad stan. O plotkarstwie i kłótliwości to już nawet nie wspominam. W końcu to nasz sport narodowy. Fajnie się z tego pośmiać, ale w zasadzie to jest smutne" - to wypowiedź jednego z użytkowników, która wzbudziła dużą dyskusję. A co Wy na ten temat sądzicie? Dajcie znać na naszym profilu na FB!

Uwaga! Tradycyjnie, materiały filmowe Zmywaka mają charakter humorystyczny i nie należy brać ich (do końca!) na serio. Co sądzicie o jego poczuciu humoru, podoba Wam się czy to nie do końca Wasze klimaty? Dajcie znać co sądzicie o Zmywaku i jego najnowszym nagraniu na naszym profilu na FB. Czekamy na wasze komentarze i opinie!

