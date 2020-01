"Dobra wiadomość dla obywateli Unii, którzy mieszkają na Wyspach" od Ursuli von Der Leyen

Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapewnia, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zaplanowane na 31 stycznia, nie pociągnie za sobą negatywnych konsekwencji dla obywateli krajów członkowskich UE.

- Dobrą wiadomością dla obywateli Unii Europejskiej, którzy mieszkają i pracują w Zjednoczonym Królestwie oraz brytyjskich obywateli mieszkających na obszarze Unii, jest to, że dla nich wszystko zostaje tak, jak jest, do końca ich życia - mówiła na konferencji prasowej w Zagrzebiu szefowa KE Ursula von der Leyen, której słowa przytacza Polska Agencja Prasowa. Co więcej, dzięki temu, że udało się dojść do porozumienia z Londynem, Brexit stwarza mniejsze zagrożenie dla firm i przedsiębiorstw.

- Teraz rozpoczynamy pogłębione negocjacje na temat przyszłości po 2020 roku, jak będą wyglądały nasze relacje. Mamy wiele kwestii, nad którymi musimy równolegle pracować. Czasu jest bardzo mało. Będziemy bardzo ambitni, starać się robić wszystko, co w naszej mocy, ale ważne jest, żeby Wielka Brytania określiła, jak blisko chce być Unii - kontynuowała von der Leyen, przechodząc do kwestii związanych przyszłymi relacjami między UE, a UK.

Jak już wcześniej ostrzegała, skończenie rozmów w tej sprawie przed końcem 2020 roku będzie niezwykle trudne, jeśli nie niemożliwe.Podczas swojego wykłady w London School of Economics wynegocjowanie pełnej umowy handlowej zabezpieczającej wszystkie sektory gospodarki do końca bieżącego roku będzie "w zasadzie niemożliwe".

Przypomnijmy, że w minioną środę na Downing Street 10 odbyło się spotkanie premiera Borisa Johnsona z szefową KE. Oficjalnie Komisja Europejska nie podała co jest celem tej wizyty, ale nietrudno się domyślić, że Johnson z von de Leyen dyskutowali o przyszłych relacjach pomiędzy Unią, a Zjednoczonym Królestwem.

Z kolei kancelaria premiera UK wydała oświadczenie w którym czytamy, iż "wizyta ma podkreślić znaczenie porozumienia się w sprawie przyszłych relacji do końca grudnia 2020 roku". "Premier podkreśli, że zbliżające się negocjacje będą oparte o ambitne porozumienie o wolnym handlu" - napisano w komunikacie.