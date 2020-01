"Kupiłem mieszkanie w UK - PRZEGRAŁEM ŻYCIE" - zobacz NAJNOWSZY hit YouTube`a! [wideo]

Fot: YouTube

Tuż przed Nowym Rokiem Zmywak znowu dostarcza! Jeden z najpopularniejszych i najciekawszych polskich vlogerów w UK tym razem nagrał filmik, w którym opowiada o tym, jak... został właścicielem mieszkania w UK!

"Dziś odcinek techniczny - pokażę Wam od podszewki, dlaczego mając do wyboru zakup mieszkania w UK, zawsze powinno się przewalić wszystkie pieniądze w kasynie" - zapowiada w swoim stylu Zmywak swoje najnowsze wideo. "Kilka lat temu zostałem szczęśliwym właścicielem mieszkania.Potem byłem już tylko wesołym, wiecznie uśmiechniętym właścicielem mieszkania - to efekt zderzenia z rzeczywistością. Obecnie zamykam się nocami w pokoju i gadam do kamery. To także efekt zderzenia z rzeczywistością" - czytamy dalej.

Goracy temat: Brexit: Boris Johnson chce utworzyć zespół specjalnych, który ma zakończyć negocjacje z Unią NAJPÓŹNIEJ w grudniu 2020 roku

Czy Zmywak "skończył się" czy dalej trzyma formę swojego dowcipu? Sprawdźcie sami oglądając ten filmik:

No i co sądzicie? Jak się wam podoba? Dajcie znać co sądzicie o najnowszym nagraniu Zmywaka na naszym profilu na FB. Czekamy na wasze komentarze i opinie!

CZYTAJ TAKŻE: Afgański imigrant, który zamordował Polaka opowiada o życiu w więzieniu i konsekwencjach swoich czynów - ZOBACZ wideo!

Uwaga! Materiał filmowy ma charakter humorystyczny i nie należy brać go (do końca!) na serio.

Przypominamy również inne produkcje Zmywaka - ZOBACZ absurdalnie śmieszny przebój YouTube`a [wideo] oraz Polak mówi „jak jest” w Wielkiej Brytanii. Brzmi znajomo?. Warto kliknąć i obejrzeć - obiecujemy, że nie będziecie żałować! A Wy co sądzicie o tych spostrzeżeniach? Zgadzacie się czy widzicie tę sprawę zupełnie inaczej? Czekamy na Wasze komentarze!