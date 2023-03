Polak w Londynie próbował wrzucić pod pociąg kobietę, bo nie odpowiadała na jego zaczepki

41-letni Polak próbował zamordować obcą mu 22-letnią kobietę wpychając ją na tory w londyńskim metrze, a przy okazji odebrać sobie życie. Policji tłumaczył się później zamroczeniem alkoholowym.

Polakowi, który próbował zamordować obcą mu młodą kobietę wpychając ją na tory na stacji metra w centrum Londynu, grozi więzienie. 41-letni mężczyzna próbował wrzucić 22-latkę pod nadjeżdżający pociąg linii Hammersmith and City, gdy ten zbliżał się do peronu na stacji Kings Cross. Do przerażającego zdarzenia doszło 29 sierpnia ubiegłego roku, a teraz mężczyzna stanął przed sądem.





Polak próbował wepchnąć pod pociąg kobietę

22-latka, która jechała z przyjaciółmi na karnawał w Notting Hill w zachodnim Londynie, przeżyła traumę w związku z tym przerażającym zdarzeniem i mówi, że teraz stoi plecami do ściany na stacjach kolejowych lub czeka na szczycie schodów, aż przyjedzie pociąg. Urodzony w Polsce 41-latek wcześniej zaprzeczył usiłowaniu zabójstwa, ale ostatecznie zmienił zdanie i przyznał się do winy w poniedziałek, 6 marca, w pierwszym dniu procesu.

W sądzie Inner London Crown Court okazało się, że mężczyzna był wówczas „mocno nietrzeźwy” i miał myśli samobójcze, co udokumentował na swoim krótkim nagraniu zanim jeszcze rzucił się na 22-latkę. Prokurator, Sukwinder Dhadda, powiedziała, że nagranie z CCTV nie uchwyciło całego zdarzenia, ale pokazuje Polaka na peronie 20 minut przed tym, jak próbował zepchnąć kobietę na tory o godzinie 13:00.

Kobietę uratowali przyjaciele

- Pani Osifaso była na tej platformie z kilkoma przyjaciółmi. Jechali na karnawał w Notting Hill. Oskarżony podszedł do niej i coś do niej powiedział. Tak naprawdę nie była w stanie zrozumieć, co mówił, bez wątpienia z powodu bariery językowej, i stwierdziła, że był lekko odurzony i poprosiła go, żeby sobie poszedł, gdyż nie jest zainteresowana – powiedziała w sądzie prokurator.

22-latka następnie wróciła do rozmowy ze swoimi przyjaciółmi, ale zauważyła, że ​​oskarżony wpatruje się w nią i grupę, z którą była. Krótko potem jeden z jej przyjaciół zwrócił im uwagę na nadjeżdżający pociąg.

- [22-latka] zaczęła iść w kierunku krawędzi peronu i właśnie wtedy poczuła ramiona oskarżonego owinięte wokół jej talii. Opisała to jako uścisk przypominający „uścisk niedźwiedzia”. Podniósł ją z podłogi, obrócił i w tym momencie jej koledzy interweniowali i byli w stanie uwolnić ją uścisku – dodała prokurator.

Nikt nie ma wątpliwości, że gdyby nie natychmiastowa i zdecydowana reakcja przyjaciół 22-latki, doszłoby do tragedii. Przyjaciele uwolnili kobietę z uścisku pijanego mężczyzny i wezwali policję. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, aresztowali Polaka i zabrali go na komendę. Kiedy mężczyzna wytrzeźwiał, przyznał, że wypił trzy piwa i jedną trzecią butelki wódki, a na stację przybył z zamiarem popełnienia samobójstwa.

Polak chciał popełnić samobójstwo

Adwokat Polaka, Alexia Nicol, powiedziała, że ​​jej klient „poważnie rozważał tego dnia odebranie sobie życia” i „nie pamięta” całego zdarzenia. Sąd usłyszał, że mężczyzna „zrobił sobie 17-sekundowe wideo” swoim telefonem na krótko przed przerażającym zdarzeniem, w którym mówi: „Chcę was wszystkich przeprosić. Ku**a muszę to zrobić. Do widzenia."

Wysłał także wiadomości do przyjaciół sugerując, że zamierza odebrać sobie życie - powiedziała adwokat.

Trauma ofiary pijanego Polaka

Prokurator powiedziała, że​ odczyt alkoholu we krwi Polaka wynosił „prawdopodobnie około 298 mikrogramów alkoholu w 100 ml krwi” – ​​około trzy i pół razy więcej niż limit 80 mcg dla kierowców.

- Ta młoda kobieta nadal bardzo cierpi. Jest bardzo świadoma, stoi plecami do ściany, trzymając się poręczy. Mówi, że pozostaje na szczycie schodów, dopóki nie zobaczy pociągu na peronie i ma retrospekcje z tego zdarzenia – dodała prokurator.

Sędzia, Benedict Kelleher powiedział mężczyźnie, że długa kara pozbawienia wolności jest „nieunikniona”. Polak został zatrzymany w areszcie i usłyszy wyrok w sprawie 24 kwietnia.

