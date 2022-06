Jak długo można przebywać w UK na wizie turystycznej? Odpowiadamy!

Przyjazd z Polski do Wielkiej Brytanii - co trzeba wiedzieć, o czym należy pamiętać?

Na jednej z popularnych grup FB zrzeszających Polaków padło pytanie o obowiązujące regulacje dotyczące przyjazdu do Wielkiej Brytanii z Polski. Na jak długo można przyjechać na Wyspy w ramach wizy turystycznej? Spieszymy z odpowiedzią!

Jedna z grupowiczek miała wątpliwości co do tego, jak długo można przebywać w UK po przyjeździe na wizie turystycznej i czy w takim przypadku wystarcza sam paszport. Dawniej, kiedy Wielka Brytania należała jeszcze do UE tego typu problemów po prostu nie było. Polacy mogli przebywać na Wyspie tak długo, jak tylko chcieli, ponieważ na terenie krajów należących do Wspólnoty obowiązywała całkowita wolność w poruszania się. Po Brexicie się to, stety lub niestety, zmieniło. Jak sprawy mają się obecnie? Wyjaśniamy!

Jak długo obowiązuje wiza turystyczna?

Obywatele krajów UE (w tym Polacy), krajów EOG i Szwajcarzy mogą podróżować do Wielkiej Brytanii na wakacje lub krótkie wycieczki bez konieczności posiadania wizy. Aby przekroczyć granicę brytyjską muszą posiadać unijny paszport, którego ważność wygasa za nie mniej niż 6 miesięcy. Jeśli jesteś również członkiem rodziny obywatela EOG lub Szwajcarii to będziesz mógł również wjechać do Wielkiej Brytanii zgodnie z tymi zasadami. Nie będzie trzeba załatwiać żadnych dodatkowych formalności, ani wyrabiać wizy! Co więcej, obywatele UE, EOG i Szwajcarii mogą nadal korzystać z automatycznych bramek ePassport, aby przejść przez granicę po przybyciu.

Do przekroczenia granic brytyjskiej konieczne jest posiadanie paszportu, nie da się tego zrobić "na dowodzie". Jednak od tej reguły funkcjonują pewne wyjątki. Legitymując się dowodem osobistym można dostać się do UK do co najmniej 31 grudnia 2025 roku, ale dotyczy to tylko:

osoby posiadające settled status lub pre-settled status

osoby, które złożyły wniosek w ramach EU Settlement Scheme, ale nie otrzymały jeszcze decyzji

osoby mające zezwolenie rodzinne w ramach EU Settlement Scheme

osoby mające zezwolenie dotyczące pracownika przygranicznego

osoby mające zezwolenie S2 Healthcare Visitor

osoby dostarczające usługi w roli Swiss Service Provider

osoby mające pozwolenie na pracę przygraniczną

Jeśli będziecie chcieli przyjechać w odwiedziny do UK wystarczy pokazać aktualny polski paszport. Możesz również zostać poproszony przez Border Force o udowodnienie, że:

odwiedzasz UK w celach turystycznych

jesteś w stanie utrzymać siebie i osoby pozostające na Twoim utrzymaniu podczas podróży (lub uzyskać fundusze od kogoś innego na wsparcie)

zorganizowałeś zakwaterowanie na czas swojego pobytu

jesteś w stanie zapłacić za swój powrót lub dalszą podróż (lub masz fundusze od kogoś innego)

po zakończeniu wizyty opuścisz Wielką Brytanię

Więcej informacji na ten temat znajdziecie w innych artykułach na ten temat opublikowanych na łamach "Polish Express". Jeśli coś jest jeszcze niejasne, odsyłamy właśnie do nich:

