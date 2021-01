Polacy wyjeżdżają z Wysp. Rekordowy spadek liczby naszych rodaków w UK

Najnowsze dane ONS wskazują na rekordowy spadek liczby Polaków w UK - w pierwszym półroczu 2020 liczba naszych rodaków w Wielkiej Brytanii zmniejszyła się aż o 85 000. Jednak Polacy nadal pozostają największą grupą obywateli nie-brytyjskich mieszkających na Wyspach.

Wielu Polaków zdecydowało się opuścić Wielką Brytanię jeszcze przed końcem okresu przejściowego. Jak podało ONS – w pierwszym półroczu 2020 roku liczba naszych rodaków w UK zmniejszyła się aż o 85 000.

Polacy wyjeżdżają z Wysp

Office for National Statistics oszacowało, że w pierwszym półroczu 2020 roku w Wielkiej Brytanii mieszkało 815 000 Polaków, z kolei pod koniec roku 2019 ich liczbę oszacowano na 900 000. Z opartego na tych danych prostego rachunku wynika, że po jednym półroczu jest nas mniej na Wyspach o 85 000.

Jeśli szacunki ONS są prawidłowe, to mamy do czynienia z rekordowym spadkiem liczby polskich obywateli w Wielkiej Brytanii. Poprzedni rekord wynosił 80 000 – zarejestrowany w drugiej połowie 2018 roku.

Kiedy było nas najwięcej?

Sukcesywnie od roku 2014 rosła liczba Polaków w UK, aż do roku 2016, kiedy to nastąpił niewielki spadek (po referendum), jednak pod koniec roku 2017 było nas już na Wyspach 1,021 mln – według szacunków ONS. W porównaniu zatem do szczytu z 2017 roku liczba Polaków w UK (w pierwszym półroczu 2020 roku) zmniejszyła się aż o 206 000.

Imigranci z Europy Wschodniej wyjeżdżają

Jak podaje „Bloomberg” powołując się także na dane ONS, ogólnie liczba imigrantów z Europy Wschodniej żyjących w UK znacznie spadła w ciągu ostatniego roku. Ich poziom zbliżony jest do tego z roku 2015. Za przyczynę takiego stanu rzeczy uznaje się zakończenie okresu przejściowego oraz kryzys gospodarczy związany z pandemią.