Koniec zakazu lotów z UK do Polski. Co to oznacza w praktyce?

Co to oznacza w praktyce?

Z końcem dnia 13 stycznia 2021 przestało obowiązywać rozporządzenie o zakazie lotów z UK do PL. Władze Polski nie przedłużyły zakazu lotów z Wielkiej Brytanii do Polski. Co to oznacza w praktyce?

Ostatnie rozporządzenie władz Polski, dotyczące zakazu lotów z UK do PL, obowiązywało do 13 stycznia 2021. Rozporządzenie to przestało obowiązywać minionej północy, a władze Polski nie wystosowały żadnego dalszego zakazu lotów z UK do PL. Co to oznacza dla podróżnych?

Koniec zakazu lotów z UK do Polski

Zakaz lotów z UK do Polski został wprowadzony 22 grudnia 2020, a następnie przedłużony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2021. Powodem ograniczenia możliwości podróżowania z Wysp do Polski było pojawienie się w UK nowego szczepu koronawirusa i niepokojący wzrost liczby zakażeń z tym związany.

Rozporządzenie zakazujące lotów z UK do PL obowiązywało do 13 stycznia 2021 i nie zostało przedłużone. Ponadto, polski wiceminister infrastruktury Marcin Horała napisał na Twitterze, że władze RP w chwili obecnej nie pracują nad żadnym kolejnym tego typu zakazem.

W związku z wygaśnięciem zakazu lotów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Polski, od czwartku 14 stycznia linie lotnicze, obsługujące loty z UK do PL, mogą całkowicie przywrócić połączenia. Ale czy tak się stanie?

Decyzja o przywróceniu konkretnych połączeń lotniczych między UK a PL leży teraz w rękach przewoźników. Niektóre loty zostały już przywrócone i są dostępne w harmonogramach lotów linii lotniczych, ale dokładne informacje będą na bieżąco podawane przez poszczególnych przewoźników.

Kwarantanna w Polsce dla podróżujących z UK

Należy pamiętać, że mimo iż zniesiono zakaz lotów z UK do PL, osoby podróżujące do kraju z Wysp Brytyjskich wciąż mają obowiązek poddania się 10-dniowej kwarantannie po przybyciu do Polski. Przed podróżą należy też wypełnić formularz lokalizacyjny.