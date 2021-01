Co dla Polaków zmieni się w Wielkiej Brytanii w 2021? Zobacz [WIDEO]

Nowy Rok, nowy Zmywak - w internetach zadebiutował pierwszy filmik w 2021 autorstwa prawdopodobnie najlepszego polskiego vlogera w UK. O czym traktuje jego najnowsza produkcja zatytułowana "ZMYWAK: WIELKA BRYTANIA SIĘ ZMIENIŁA!"?

Szczepienia na Covid-19, nowe zasada przyjmowania imigrantów, wchodzenie i wychodzenie z lockdownu, "Nic śmiesznego", sytuacja w Bostonie - to tylko kilka wątków, które pojawiają się w nowej produkcji Zmywaka. Nowej, ale utrzymanej w takim samym, wręcz "starym", tonie, jak poprzednie jego filmiki - ironicznym, złośliwym i kąśliwym. Trudno się jednak dziwić - obecna rzeczywistość po prostu wymusza takie podejście... Jak znacie kanał youtube`owy Tomka to nie muszą go Wam polecać, jak nie znacie - to sprawdźcie! Naprawdę warto, a nuż wam się spodoba!

Jaki rok 2021 będzie dla Polaków w UK?

Klikajcie poniżej i oglądajcie:

Zobacz nowy film Zmywaka na YouTube!

No i co sądzicie? Jak się wam podoba? Zgadzacie się czy nie? Śmieszne czy nie bardzo? Dajcie znać co sądzicie o najnowszym nagraniu Zmywaka na naszym profilu na FB. Czekamy na wasze komentarze i opinie!

Po więcej filmików Zmywaka odsyłamy na jego kanał na YouTubie - jeśli Wam się spodobają to możecie "zostawić suba". Zachęcamy do subskrybowania, komentowania i... hejtowania :)

Redakcja zastrzega, iż powyższy materiał wideo jest wyrazem osobistych przekonań jego autora/autorki i nie reprezentuje poglądu redakcji "Polish Express". Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jego treść.

POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem - KLIKNIJ TUTAJ!